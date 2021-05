TCE lança Plano de ação deste ano hoje Plano incluirá termo de cooperação técnica entre o TCE e a UFRN visando a implantação do curso de graduação tecnológica.

A presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheira Adélia Sales, preside às 9h desta sexta-feira (3), no auditório da Corte de Contas, a solenidade alusiva ao lançamento do Plano de Ação/2009.



O Plano incluirá ainda termo de cooperação técnica entre o TCE e a UFRN visando a implantação do curso de graduação tecnológica, além da cooperação técnica entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura Municipal de Natal. O reitor Ivonildo Rêgo e a prefeita Micarla de Sousa confirmaram suas presenças.



Ainda durante o evento haverá uma sessão comemorativa aos cinco anos da fundação da Escola de Contas “professor Severino Lopes”, atualmente sob a presidência da professora Marlúsia Saldanha. Implantada na gestão do conselheiro Tarcísio Costa, a Escola tornou-se um referencial do TCE na realização de cursos de aperfeiçoamento para os gestos públicos do Rio Grande do Norte. Foram seus diretores Carlos Gomes da Costa que fará um depoimento sobre sua criação, Gustavo Dias Neto e Laércio Segundo Oliveira.



Na ocasião, haverá distribuição do folder Programa de Capacitação e Desenvolvimento, lançamento da edição especial do jornal “TCE em Pauta” e a apresentação do Coral “Canto de Contas”, do Tribunal de Contas do Estado. Em seguida, será servido um coquetel aos presentes.