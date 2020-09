Mulher é assassinada durante outra execução na zona Norte Jaqueline Inácio de Souza foi atingida por um disparo efetuado contra Luciano Lustosa de Souza, assassinado com oito tiros no loteamento Boa Esperança.

Uma mulher de apenas 18 anos assassinada por uma bala perdida durante a execução de um homem com suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na zona Norte de Natal. Jaqueline Inácio de Souza foi atingida no abdômen por um tiro disparo contra Luciano Lustosa de Souza, assassinado com oito tiros no loteamento Boa Esperança.



Os crimes aconteceram por volta das 22h desta segunda-feira (9) na rua Amélia Cristina. Dois homens ainda não identificados se aproximaram de Luciano, que tinha 19 anos, e efetuaram vários disparos. Ele foi atingido por oito desses tiros e um acabou acertando a barriga de Jaqueline Inácio de Souza, que tinha ido a uma padaria.



Luciano Lustosa morreu na hora. Jaqueline Souza ainda foi levada para o pronto-socorro do hospital Santa Catarina, mas faleceu minutos após dar entrada.



A polícia acredita que Luciano Lustosa tinha envolvimento com tráfico de drogas e que foi morto em um acerto de contas. Jaqueline Souza era casada e faria 19 anos na semana que vem. Os corpos dos dois ainda estão no Itep aguardando liberação para sepultamento. O caso será investigado pela 6ª DP.