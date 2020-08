Polícia Civil desmantela quadrilha de assaltantes na zona Norte

Fotos: Geraldo Miranda

Os suspeitos paraibanos são Jadelson Ferreira de Lima, Jadilson Barbosa de Souza, Manoel Natal Soares da Silva e o natalense é Gilmar Trigueiro. Junto com os acusados foram apreendidos dois carros uma Jipe Toyota de placas KLW-7519 da cidade de João Alfredo em PE e um Uno Mille branco de placas MXX-5193 de Natal e um revólver calibre 38.De acordo com informações do delegado adjunto da Defur, o delegado Atanásio Gomes, esta quadrilha vem atuando em diversos assaltos dos tipos saidinha de banco, e a estabelecimentos comerciais.“O último assalto feito por este grupo foi em uma empresa na zona Norte, onde eles roubaram dinheiro pertences pessoais dos empregados além de os espancar com a lateral do facão assim que souberam que o dono da empresa já havia depositado o dinheiro”, explica o delegado.O delegado explicou que a quadrilha é de dez pessoas sendo dividida em quatro pernambucanos e um seis natalenses, sendo que dois homens foram presos no começo da semana em Natal e mais dois fugiram durante a operação de hoje. A polícia Civil ainda está em diligências para capturar os suspeitos foragidos.