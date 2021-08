Roseana toma possa como governadora do Maranhão

Geraldo Magela/Agência Senado

A renúncia de Roseana ao mandato como senadora, ato necessário à posse no governo do estado, foi oficializada horas antes, durante a sessão plenária do Senado. A carta de renúncia foi lida pelo senador Heráclito Fortes (DEM-PI). No lugar dela, assumirá o suplente Mauro Fecury, que já assumiu uma vez esse posto em razão de afastamento da senadora, devendo agora apenas reassumir o mandato até 31 de janeiro de 2011.“Eu já perdi dois anos de governo. Esperei muito, mas finalmente se fez justiça”, declarou ela.Cassado, na noite desta quinta-feira (16), o mandato do governador Jackson Lago, a senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) foi diplomada nova governadora do Maranhão pela manhã na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Em seguida, ocorreu a solenidade de posse na Assembléia Legislativa do estado.Roseana assume o governo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter rejeitado, por unanimidade, os recursos contra a cassação do diploma de Jackson Lago e também de seu vice, Luiz Carlos Porto. No mérito, a cassação já tinha sido determinada pelo TSE no início de março, mas os advogados do então governador haviam apresentado recurso. Jackson Lago foi cassado por abuso de poder econômico cometido nas eleições de 2006. Roseana Sarney assume por ter sido a candidata mais votada depois dele.De acordo com sua assessoria de imprensa, daqui a 15 dias, a governadora deverá se licenciar para operar, em São Paulo, o aneurisma cerebral detectado em novembro passado. Durante seu afastamento, responderá pelo governo, no Palácio dos Leões, o vice-governador João Alberto Souza, que também já foi senador e governador daquele estado.Fonte: Agência Senado