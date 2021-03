Idema e Estado devem monitorar contaminação dos rios no RN No caso de descumprimento do que foi determinado pelo juiz, cada órgão (Idema e Estado do RN) devem pagar uma multa no valor de R$ 10 mil reais por dia.

O juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, Luiz Alberto Dantas Filho, determinou que o Idema comece, no prazo de 60 dias, um diagnóstico completo de todos os efluentes despejados no rio Potengi e ainda que faça a divulgação do resultado da análise no prazo de 30 dias, contados do início do trabalho.



A divulgação dos resultados deve ser feita através de publicações em jornais de circulação local e fixação de placas indicativas nos locais impróprios para uso, interditando as áreas que possam trazer danos à saúde.



A sentença ainda obriga o Idema a monitorar a qualidade da água e o sedimento do fundo do rio Jundiaí; fiscalizar as áreas dos rios Potengi e Jundiaí, aplicando as sanções previstas e abstendo-se de conceder licença ambiental a empreendimentos ou atividades que causem a poluição dos rios; implementar um sistema de plantão para atendimento das ocorrências também nos finais de semana e feriados para coibir ações que possam gerar danos dois rios.



O Estado do Rio Grande do Norte também é réu na ação. Pela decisão, ele terá de realizar um levantamento completo da situação dos rios, com a identificação dos responsáveis e detalhamento dos locais onde há captação de água, lançamento de efluentes ou qualquer outro tipo de uso dos recursos hídricos dessa bacia.



Além disso, o juiz determinou que o Estado comprove em juízo que está exercendo efetivamente o seu poder de polícia referente ao uso dos recursos hídricos da bacia Potengi/Jundiaí, inclusive apresentando as sanções concretas aplicadas aos infratores da legislação, apresentando um relatório das providências adotadas pela secretaria de Recursos Hídricos no último biênio.



A decisão é fruto de uma ação movida pelo Ministério Público. No caso de descumprimento do que foi determinado pelo juiz, cada órgão (Idema e Estado do RN) devem pagar uma multa no valor de R$ 10 mil reais por dia e uma multa de R$ 1 mil a ser paga pelo próprio gestor, a contar dos prazos citados acima, além das demais responsabilizações cabíveis tanto no âmbito civil como penal.