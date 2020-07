Poucas empresas se adaptaram às novas regras do call center

Fotos: Vlademir Alexandre

Ele próprio constatou a falha em um desses serviços ao fazer uma reclamação numa operadora de telefonia móvel. Além de ter aguardado 45 minutos na linha, não foi informado sobre o número do protocolo do atendimento, procedimento obrigatório.No Procon Estadual, os campeões de reclamação são as operadoras de telefonia fixa e móvel e as TVs por assinatura. "Quem tem tentado se adaptar mais às regras são os planos de saúde e algumas administradoras de cartões de crédito", destaca Dantas, dizendo acreditar que só daqui a cinco meses, quando os consumidores já conhecerem mais as regras, é que o número de reclamações deverá aumentar, apesar de o governo ter dado um prazo de 180 dias, antes da publicação do decreto, para que as empresas se adequassem.O Ministério da Justiça já começou a colocar em prática a punição às empresas que insistem em desrespeitar as novas regras para os SACs. A falta do serviço também acarreta multas. s empresas que estiverem descumprindo as determinações poderão ser multadas entre R$ 200 e R$ 3 milhões.O valor será de acordo com vários fatores, inclusive o tamanho da empresa. Desde a vigência do decreto, foram instaurados 204 processos administrativos pelos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o que representa o número recorde de 4,74 processos por dia útil. Em cada estado, as reclamações de empresas nacionais serão encaminhadas diariamente ao Ministério da Justiça.Segundo o MJ, os campeões em reclamação são: telefonia celular (515 registros) e fixa (496), cartão de crédito (415), bancos comerciais (147), transporte aéreo e terrestre (129), TV por assinatura (70) e energia elétrica (56). Dos 204 processos, 186 foram instaurados nos Procons estaduais e 18 no DPDC.As regras servem para o atendimento dos setores regulados: energia elétrica, telefonia, televisão por assinatura, planos de saúde, aviação civil, empresas de ônibus, bancos e cartões de crédito fiscalizados pelo Banco Central.O acesso deve ser gratuito e, no primeiro menu eletrônico, devem constar as opções de cancelamento, reclamações e informações. As empresas devem fornecer imediatamente o número do protocolo e o cancelamento deve ser efetuado imediatamente.O funcionário do outro lado da linha deve ser capacitado com as habilidades técnicas e procedimentos essenciais para prestar um atendimento de qualidade - com linguagem clara e acessível. As solicitações terão que ser respondidas em cinco dias úteis e repetidas ao consumidor sempre que ele solicitar.O pedido de cancelamento de um serviço será imediato e a confirmação também, seja por e-mail, carta ou telefone, conforme o cliente preferir. Entre os maiores problemas recebidos pelos órgãos de defesa do consumidor estão a demora para o cancelamento de linhas e a obrigatoriedade de falar com máquinas - as campeãs de reclamações nos SACs.A equipe de reportagem dofez duas experiências para testar a eficiência do Serviço de Atendimento ao Consumidor. A primeira foi para uma administradora de cartão de crédito. Nesse caso, o resultado foi satisfatório e a solicitação de cancelamento foi prontamente atendida.Como determinam as novas regras, a atendente do SAC ouviu a solicitação, transferiu para o setor responsável e atendeu ao pedido, passando, em seguida, o número do protocolo de atendimento e informando sobre o cancelamento.O segundo caso envolveu a assinatura de uma revista de circulação nacional. Na tentativa de cancelar o contrato, a reportagem fez uma ligação no mesmo dia em que foi efetuada a assinatura, alegando que o serviço contratado não estava de acordo com a promoção que a atendente oferecera.O SAC ouviu a reclamação e pediu que a reportagem voltasse a ligar dentro de 24 horas, prazo mínimo estabelecido para o cancelamento. Um dia depois, a equipe de reportagem voltou a entrar em contato, mas, surpreendentemente, não pôde fazer o cancelamento da assinatura.O setor responsável informou que os dados já haviam sido encaminhados para a administradora de cartão de crédito e que nada mais poderia ser feito. "Mesmo que a senhora cancele a assinatura, as parcelas continuarão a vir cobradas no seu cartão", alegou, não dando outra chance de argumento.Na opinião de Kelly Arruda, diretora da empresa de telemarketing Prospect, o atendimento dos SACs ainda se encontra muito confuso. As regras vieram, mas a adaptação dos profissionais ainda está longe de ser o ideal. "Em alguns casos, parece que os operadores ainda estão à parte das mudanças. Porém, acreditamos que a qualificação profissional e a instalação de equipamentos adequados colaborem para que esse processo seja mais rápido", diz, explicando que, para que isso ocorra, é necessário que as empresas invistam nos call centers e promovam treinamentos com o seu pessoal."Outro dia mesmo liguei para transferir minha linha de telefone residencial e ouvi uma confusão dentro da sala do call center. Era uma gritaria, muita brincadeira. Os operadores cantando, na maior algazarra. Nem acreditei. O que se pode esperar de uma empresa que permite esse tipo de ocorrência?", enfatiza Kelly, opinando que os gestores insistem em deixar pessoas despreparadas atuando e acham caro investir em treinamento.