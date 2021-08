Palmeiras desencanta em casa e mantém sonho de classificação Com o resultado, o Verdão torce contra o Colo Colo para poder depender de si próprio na última rodada.

O triunfo de 2 a 0 sobre a LDU fica longe de empolgar a torcida do Palmeiras, mas traz alívio ao Palestra Itália depois da eliminação no Campeonato Paulista.



O mais importante é que o resultado positivo desta terça-feira (21) mantém a esperança de classificação às oitavas de final da Libertadores da América.



Foi a primeira vitória palmeirense em casa na atual Libertadores. Antes de bater a LDU, a equipe paulista acumulava resultados negativos no Palestra Itália: derrota para o Colo Colo, do Chile, e empate contra o Sport.



Com um jogo a menos, o Palmeiras iguala os sete pontos de Colo Colo e Sport. No entanto, ainda está atrás dos rivais, que se enfrentam nesta quarta-feira na Ilha do Retiro, nos critérios de desempate.



Verdão precisa torcer para os pernambucanos vencerem o time chileno para poder chegar a última rodada dependendo apenas das próprias forças.



No jogo desta terça-feira, o Palmeiras resolveu retomar a aposta no esquema 3-5-2, que fez sucesso no início da temporada. Sem Edmilson, a zaga foi formada por Maurício Ramos, Danilo e Marcão.



Na última rodada, o Palmeiras viaja até Santiago para enfrentar o Colo Colo. Já a LDU faz a última no grupo 1 em seus domínios, contra o Sport. As duas partidas estão marcadas para quarta-feira da semana que vem.







FICHA TÉCNICA: PALMEIRAS 2 x 0 LDU



Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 21 de abril de 2009, terça-feira

Renda: R$ 701.893,74

Público: 17.035 pagantes

Horário: 20h15 (de Brasília)

Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguai)

Assistentes: Pablo Fandiño e Maurício Espinosa (ambos uruguaios)

Cartões amarelos: Lenny (Palmeiras); Reasco, Calle, Cevallos e Norberto Araujo (LDU)

Gols:

PALMEIRAS: Marcão, aos dois, Diego Souza, aos 38 minutos do segundo tempo



PALMEIRAS: Marcos, Maurício Ramos, Danilo e Marcão; Fabinho Capixaba (Marquinhos), Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Amero; Lenny (Sandro Silva depois Wendel) e Keirrison.

Técnico: Wanderley Luxemburgo.



LDU: Cevallos (Dominguez); Campos, Norberto Araujo e Calle (Vera); Reasco, Espinoza, William Araujo, Bolaños e Vaca (Chila) ; Diego Calderón e Walter Calderón

Técnico: Jorge Fosatti.