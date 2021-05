Convênio entre Prefeitura e Instituto Kennedy formará cerca de 200 professores

Fotos: Ana Paula Oliveira

A previsão, segundo o secretário de Educação de Natal, Elias Nunes, é que as aulas comecem no segundo semestre.“Ainda temos na rede municipal de ensino professores que trabalham com educação infantil e que possuem nível médio”, afirma. Ele destaca que o curso superior irá uniformizar a formação deles.“Esse é um beneficio de suma importância para a Secretaria de Educação porque, a partir da conclusão do curso, teremos na rede apenas professores com nível superior. Além disso, ganhará o docente, que vai ter a oportunidade de cursar uma universidade”.Nunes fez questão de ressaltar que, a partir deste mês, os professores da rede municipal ganharão R$ 979 por 20 horas trabalhadas. O piso nacional é de R$ 950.“Estamos cumprindo mais do que a lei pede”. Outro detalhe levantado pelo secretário foi em relação às perdas salariais. “Já é compromisso da prefeita Micarla de Sousa resgatar as perdas salariais dos professores, que não fomos nós que construímos”.Segundo ele, dos 34% de perdas entre 1995 e 2008, este mês a Prefeitura pretende pagar 5%. Quanto aos 29% restantes, ele afirma que irão ser amortizados, quando abertas mesas de negociações. A primeira está prevista para julho.“O convênio demonstra todo o interesse da Prefeitura em capacitar e qualificar os nossos educadores”, declarou a prefeita Micarla de Sousa, sobre a assinatura do convênio.