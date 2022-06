Lula diz que vai pedir à Vale explicação sobre corte de investimentos Empresa anunciou na quinta-feira (21) a redução do orçamento de investimentos deste ano em cerca de R$ 9 bilhões.

Pouco antes de deixar a Turquia de volta para o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem (22) os cortes de investimentos previstos pela mineradora Vale. Ele disse que, ao chegar ao país, vai pedir explicações ao presidente da empresa, Roger Agnelli.



“Não vejo necessidade de a Vale parar os investimentos porque a Vale tem dinheiro em caixa”, afirmou Lula. Ele citou que, embora a mineradora tenha deixado de vender 8 milhões de toneladas para a Europa, passou a vender 16 milhões para a China.



A Vale anunciou na quinta-feira (21) a redução do orçamento de investimentos deste ano em cerca de R$ 9 bilhões. O orçamento anterior, divulgado em outubro do ano passado, era de R$ 14,235 bilhões.



“Eu estive com o Roger Agnelli e conversamos sobre o s investimentos dele no Pará. Estou surpreso com essa informação”, disse Lula. Ele cobrou o cumprimento de alguns compromissos da empresa, como a construção de siderúrgicas no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Pará.



"O povo do Pará está cansado de ver apenas tirarem minério de seu estado, não pagam o que deveriam pagar e vão deixando as crateras”, observou. Lula classificou como um erro histórico a Vale não construir siderúrgicas sob a alegação de que não quer competir com seus clientes, compradores de minério.



O erro, na visão do presidente, é deixar de vender um produto com valor agregado. “A vale é uma empresa sólida. Eu sei que tem muitos recursos em caixa e precisa aproveitar esse momento para fazer os investimentos necessários no Brasil e fazer a economia crescer.”



As declarações foram feitas pelo presidente ao deixar o hotel Sheraton com a primeira dama, dona Marisa, para um jantar no palácio presidencial a convite do presidente Abdullah Gül.



Indagado se já pensa na campanha presidencial de 2014, já que em diversos momentos da viagem reiterou que deixará o governo no fim de 2010, Lula afirmou que é cedo para pensar nisso, embora não considere correto falar em sua candidatura em 2014 como tentativa de terceiro mandato.



“Isso não seria um terceiro mandato. Isso é da Constituição”, respondeu.



Ele brincou com os jornalistas dizendo não estar preocupado com o que fazer a partir de 2011, mas com a Copa de 2014 e com a candidatura do Rio de Janeiro à sede das Olimpíadas 2016.



“Eu estou prometendo para a dona Marisa ficar em casa desde 1978. E eu ainda não voltei para casa. Agora é a chance de voltar para casa e cuidar da vida, da família.”