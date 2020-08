Educação: adesão à greve é pequena

verificou como está a situação das unidades de ensino na Zona Sul da capital.Foram visitadas as escolas municipais Professor Carlos Bello Moreno (Jiqui), Professor Antônio Severiano (Pirangi) e Escola Arnaldo Monteiro Bezerra (Pirangi).Na primeira instituição, do total de 26 professores, apenas quatro, vinculados ao Sindicato dos Profissionais em Educação do Rio Grande do Norte, estão paralisados. As aulas no período matutino continuam normal, enquanto no vespertino, os alunos da 1 e 5ª séries não tiveram aula nesta tarde.

Na Escola Municipal Antônio Severiano, o número de professores que aderiram à greve foi maior. Do total de 20 profissionais, três continuaram em greve no turno da manhã e mais sete à tarde.

Na terceira instituição, Escola Arnaldo Monteiro Bezerra, a greve parece não ter chegado. De acordo com a direção do colégio, nenhum professor inclinou a paralisação, tanto no período matutino quanto no vespertino.