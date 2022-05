Sindicatos preparam manifestação contra a CPI da Petrobras A bancada de apoio do governo Lula acusa os senadores do PSDB e do DEM de tentar desestabilizar a estatal e atrapalhar a elaboração da nova lei do petróleo.

Em reação à decisão dos senadores em instalar uma CPI para apurar irregularidades na Petrobras, integrantes de sindicatos e movimentos sindicais potiguares, além de deputados e vereadores, farão uma manifestação na terça-feira (26) em frente à sede da estatal.



“Esse movimento é para defender a Petrobras e evitar que ataques à soberania nacional e denunciar o golpe que alguns senadores querem dar na Petrobras”, explicou a deputada federal Fátima Bezerra (PT), que está ajudando a organizar o protesto.



A bancada de apoio do governo Lula acusa os senadores do PSDB e do DEM de tentar desestabilizar a estatal com a CPI e atrapalhar a elaboração da nova lei do petróleo, que daria um controle maior das reservas brasileiras do pré-sal de petróleo e gás para o governo federal.



Nessa quinta-feira (21), manifestantes cariocas começaram o movimento "Parar a Petrobras é parar o Brasil”, encabeçado pela Federação Única e o sindicato dos petroleiros, junto com a CUT, UNE, Ubes, MST, entre outras entidades dos movimentos sociais.