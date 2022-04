Suspeito de matar Maisla desconhece motivo das acusações

Júlio Pinheiro Osvaldo Pereira fez exame de corpo de delito nesta sexta-feira (15).

Confira vídeo



Veja abaixo trechos da conversa de Osvaldo Pereira Aguiar com o Nominuto.com:

momentos depois de ser submetido ao exame de corpo de delito no Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep), na tarde desta sexta-feira (15).Aparentando não ter sofrido agressões, o suspeito chegou ao Itep sem que a população notasse sua presença. No entanto, após a notícia de que ele estaria no local para ser submetido ao exame, curiosos permaneceram na porta do Itep aguardando a saída de Osvaldo Pereira.Para evitar agressões e o tumulto, os policiais retiraram o suspeito do prédio do Itep pela porta dos fundos. Momentos antes da saída, Osvaldo disse ao Nominuto.com que desconhecia os motivos para que a família de Maísla e a própria polícia suspeitassem que ele seria o autor do crime. Devido à agilidade com que o suspeito precisava ser transportado, ele falou apenas 28 segundos à reportagem.Nesse tempo, Osvaldo afirmou que não matou Maísla, que estava trabalhando durante o momento em que a menina foi assassinada (apesar da polícia ainda não ter conhecimento da hora exata do homicídio), que não sabe os motivos de ser acusado e que não há provas contra ele.Você assassinou a menina, Osvaldo?

Não, não.E por que o pessoal está acusando você?

Tão acusando, mas primeiro, eles tem obrigação de comprovar o crime.

Você estava onde na hora do crime?

Estava na praia. Sou vendedor na praia.Momentos após a reposta, a polícia determinou que a reportagem se retirasse do local e o suspeito foi levado do Itep. Osvaldo, já com a câmera desligada, disse que não sabia o porquê de estar sendo acusado.Não há a confirmação oficial do local para onde Osvaldo Pereira foi levado. Há informações de que ele poderia ter sido levado para Alcaçuz ainda nesta sexta-feira.