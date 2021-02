Projeto de Iniciação ao Atletismo volta com todo gás Com a volta de Francisco Hipólito ao comando e uma equipe reformulada, o projeto curraisnovense se destacou no Caic de Lagoa Nova.

O Projeto de Iniciação ao Atletismo, em Currais Novos, voltou mesmo com gosto de gás. Com a volta de Francisco Hipolíto ao comando e a reformulação de sua equipe de professores-técnicos há cerca de duas semanas, o projeto encampado há longa data pela prefeitura local mostrou a que veio no Festival Sebastião Cunha, o primeiro evento de atletismo do ano, realizado no último fim de semana no Caic Esportivo de Lagoa Nova.



Os atletas de Currais Novos foram campeões em seis provas - destaque para Túlio Pinheiro, campeão em duas provas - , vice em três e alcançaram o terceiro lugar em mais quatro provas. De quebra, Joabson Kelly, lávio Gustavo e Danielly Galvão obtiveram suas melhores marcas até o momento.



Arregaçando as mangas



Para tanto, Hipólito e companhia esão arregaçando as mangas. A começar da própria equipe técnica do Projeto - a parte de corridas de velocidade e barreiras está a cargo de Maria Lúcia; arremessos e lançamentos, com Emanoel Pereira; Joabson Kelly está responsável pelos saltos; e o próprio Hipólito, além da coordenação, está com a parte de corridas de resistência e de marcha atlética.



É pouco. A prefeitura local - que há poucos dias garantiu a volta do apoio a Cláudio Richardson, ultimamente sem clube e participando de competições no sul e sudeste do país - está passando a custear a alimentação dos atletas durante as viagens, e confirmou que os curraisnvoenses do Projeto vão participar de todos os eventos programados no calendário do atletismo este ano.