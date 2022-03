Líder da prefeita diz que haverá muitos vetos à Reforma Administrativa

Elpídio Júnior

Após três dias de votação, os vereadores encartaram diversas emendas à proposta do Executivo, que tinha quatro projetos de lei. No entanto, apesar do clima de cortesia e da superioridade da bancada governista, Enildo disse que algumas emendas foram encartadas sem o consentimento do Executivo e, por isso ocorreriam os vetos.“Para se ter uma ideia, tem uma proposta que determina que a presidência do Procon seja indicada pelo conselho, mas não é um indicação que cabe à prefeita, por isso será vetado”, adiantou o vereador.Enildo Alves também argumentou que algumas emendas foram encartadas a projetos que não correspondiam e por isso também deveriam ser vetadas. Ainda não há a definição da data em que os vetos serão enviados e quantos serão as intervenções da prefeita.Para serem derrubados, os vetos precisam de maioria absoluta dos votos dos vereadores – 11. Atualmente, a bancada governista conta com 16 membros.