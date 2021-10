Sai resultado do Concurso Núbia Lafayete Edital de música investe R$ 140 mil em gravações de cds.

O Diário Oficial divulgou no último sábado (25) o resultado do Edital de Música da Fundação José Augusto, o Prêmio Nubia Lafayete.



Os músicos concorrem com obras de autoria própria ou de outros autores potiguares, fortalecendo e ampliando o a indústria fonográfica local.



Os trabalhos são selecionados em três categorias distintas, cada uma com um montante

financeiro que será revertido em horas de estúdio para a gravação de um CD.



O Grupo A tem 10 projetos selecionados, cada um recebe a importância de R$ 5.500 mil. O Grupo B tem 20 projetos selecionados, cada um com R$ 4.800 mil e por fim, o Grupo C, com 16 projetos financiados com o valor de R$ 3.500 cada, representando um investimento total de R$ 140 mil por parte do Governo do Estado.



Confira os nomes selecionados na categoria A:

Carlos Magno Bezerra de Araújo

Di Steffano Wolf Basílio

Hardy Guedes Alcoforado Filho

Henrique Pacheco de Carvalho

Itania Lucia de Azevedo

Joel Câmara de Carvalho Filho

Marcelo Bezerra de Melo Tinoco

Rodrigo Lacerda Bezerra

Romildo Soares de Souza

Shirlene Alves de Macedo.



Suplentes por ordem de classificação na categoria A:

Francisca Elisabeth A. C. Rodrigues

Rildo José Lima

Jorge Santos

Antonio Roberto Brígido de Moura

Heltron Israel Saraiva X. da Silva





Classificados na categoria B:

Alvamar Medeiros da Silva

Artur Rodrigo Linhares Soares

Carlos Antônio Bezerra, Carlos Sergio Ferreira

Daniel Cavalcanti Fernandes Campos

Diego José de Medeiros

Francisco das Chagas Nobre

Fundac - Helitonio Medeiros da Silva

Humberto Luiz Nunes de Carvalho Lopes

João Galvao do Nascimento Neto

Jordan Luiz Santiago

José Jaeson de Alencar

Jubileu Francisco da Silva Filho

Klênio Jonecy de Medeiros Barros

Maurílio Fernandes dos Santos

Nabil Khalil Hazboun

Nelson Coelho da Silva

Olavo Luiz de Macedo Chagas

Paulo Ricardo da Silva Gomes

Raphael de Almeida Araújo.





Suplentes por ordem de classificação na categoria B:

Samir Alexandro de Almeida

Geová Costa e Silva

Edja Alves do Nascimento

Maria das Dores Lira

Francisco Xavier de Araujo





Na categoria C, foram selecionados:

Anderson Gouveia Camilo

Antônia Katarina de Góis Silva

Antônio Ronaldo Sousa Ferreira

Harrison de Araújo Silva

Josias Marinho de Carvalho

Maria Edite da Chagas Rocha

Pedro Gustavo Cavalcanti Rodrigues

Rafael Harison Campos

Rodrigo Silva de Sena

Severino Bernardes Santiago