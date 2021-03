Natal vai sediar Conferência Estadual de Segurança Pública em julho Poderão participar da conferência pessoas que representem a sociedade civil, os trabalhadores da área de segurança pública e o poder público.

A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) vai promover a I Conferência Estadual de Segurança Pública em julho. O evento será realizado entre os dias 23 e 25, em Natal.



Segundo decreto assinado pela governadora Wilma de Faria e pelo secetário de Segurança, Agripino Neto, a Conferência tem por objetivo:



I – contribuir para o fortalecimento e consolidação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), bem como do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP);



II – difundir o direito à segurança como direito humano;



III – fomentar a valorização profissional dos agentes estatais com atuação na área de segurança pública;



IV – apoiar a instituição de campanhas educativas destinadas a disseminar o ideal da paz social, sob o tema da segurança pública preventiva;



V – apresentar sugestões para a reformulação de Órgãos Públicos vinculados ao Ministério da Justiça;



VI – apresentar sugestões para aprimorar o gerenciamento de Fundos Especiais;



VII – selecionar os representantes do Estado na I Conferência Nacional de Segurança Pública.



Poderão participar da conferência pessoas que representem a sociedade civil, os trabalhadores da área de segurança pública e poder público.