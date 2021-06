Após 23 prisões, polícia do RN continua operação integrada com a PB Objetivo da ação, desencadeada desde as primeiras horas do dia, é tirar de circulação homicidas, assaltantes e traficantes.

A Polícia do Rio Grande do Norte prendeu até o início da tarde desta terça-feira (7), 23 pessoas em uma operação integrada com a Paraíba. Segundo informações colhidas pelo Nominuto.com, o objetivo da ação, desencadeada desde as primeiras horas do dia, é tirar de circulação homicidas, assaltantes e traficantes.



No RN, a operação está sendo realizada em seis pontos de fronteiras e na capital. Em Natal, a Polícia Civil prendeu Gilton Félix de Oliveira. Ele é apontado com um dos principais traficantes da Vila de Ponta Negra e, inclusive, estava sendo procurado desde a operação Vila em Paz, realizada na semana passada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc).



Ainda esta tarde, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social realizará uma entrevista coletiva para informar os nomes de todos os presos e os resultados da operação. Um delegado que participa da ação destacou que não há previsão para o término da operação, que pode se estender até a madrugada.