Meia Rosembrinck é anunciado como reforço do América Jogador chega ao alvirrubro vindo do Vila Nova, de Goiás.

O América anunciou a primeira de suas contratações após as declarações do diretor de futebol Marcos Meira Pires, o "Peninha", que afirmou a necessidade em contratar ao menos dez jogadores para o elenco.



Nesta segunda-feira (9), foi anunciada a contratação do meia Rosembrick, 29, que estava atuando pelo Vila Nova, de Goiás.



Rosembrick já teve passagens por clubes como Palmeiras/SP, Paysandu/PA, Santa Cruz/PE, São Caetano/SP, Sport/PE e Vitória/BA.



*Com informações do site do América