Polícia Civil divulga locais de prova do concurso para agente e delegado

Atendimento Especial Local Todos os candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferida Casa do Fera (CDF) – Colégio e Curso (Deodoro) – Avenida Deodoro, n.º 907 – Cidade Alta, Natal/RN

Cargo Candidatos

Local

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil Substituto

De Aarao Carlos Lima Castro a Adriano Maia Araujo

Universidade Potiguar (UnP) – Unidade Floriano Peixoto – Prédio II – Avenida Floriano Peixoto, n.º 295 – Petrópolis, Natal/RN

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil Substituto

De Adriano Massaqui Kashiura a Ana Paula de Queiroga Lima Marques

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Floriano Peixoto - Prédio III - Avenida Floriano Peixoto, n.º 295 - Petrópolis, Natal/RN

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil Substituto

De Ana Paula Diniz Lima a Carlos Andre Rodrigues Reis

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Floriano Peixoto - Prédio IV - Avenida Floriano Peixoto, n.º 295 - Petrópolis, Natal/RN

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil Substituto

De Carlos Antonio Bezerra da Silva a Janael Nunes de Lima

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Salgado Filho - Avenida Senador Salgado Filho, n.º 1.610 - Lagoa Nova, Natal/RN

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil Substituto

De Janaina Adriana de Queiroz a Renato Krasny Porcinio dos Santos

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Roberto Freire - Avenida Engenheiro Roberto Freire, n.º 1.200 - Capim Macio, Natal/RN

Cargo 1: Delegado de Polícia Civil Substituto

De Renato Magalhaes de Melo a Zoilo de Alencar Correia

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Nascimento de Castro - Avenida Nascimento de Castro, n.º 1.597 - Lagoa Nova, Natal/RN

Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Abdoral de Souza Oliveira Junior a Alexandre Almeida Guimaraes

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Antigo CEFET - Bloco B - Avenida Senador Salgado Filho, n.º 1.559 (entrada pela Avenida Bernardo Vieira, Lagoa Nova, Natal/RN

Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Alexandre Alves Pessoa a Dardinelo Leitao de Queiroz

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Antigo CEFET - Audiovisuais e Laboratórios - Avenida Senador Salgado Filho, n.º 1.559, - Lagoa Nova, Natal/RN

Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Darine Kelem Soares de Melo a Fabio Alexandre Nunes de França

Colégio Nossa Senhora das Neves - Prédio Principal - Praça Pedro II, n.º 1.055 (entrada pela Rua Segundo Wanderley, n.º 1.005) - Alecrim, Natal/RN Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Fabio Alves Ferreira Maia de Araujo a Hugo Glauber de Barros Souza

Colégio Nossa Senhora das Neves - Prédio CENIC - Praça Pedro II, n.º 1.055 (entrada pela Rua Segundo Wanderley, n.º 1.005) - Alecrim, Natal/RN

Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Hugo Guerra Castor a Juliana Patricia da Silva Castro

Colégio Estadual do Atheneu Norte Rio Grandense - Avenida Campos Sales, n.º 393 - Petrópolis, Natal/RN Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Juliana Patricio de Lima a Manoell Teixeira Absolon

Escola Estadual Professor Anísio Teixeira - Rua Trairi, n.º 480 (ao lado da Praça Cívica) - Petrópolis, Natal/RN Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Manuel Gutemberg Lima da Silva a Raphael Furtado Carneiro Marinho

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Floriano Peixoto - Prédio I - Avenida Floriano Peixoto, n.º 295 - Petrópolis, Natal/RN

Cargo 2: Agente de Polícia Civil Substituto

De Raphael Jose Dantas Rangel a Zulmara Romano Guerreiro Lira

Universidade Potiguar (UnP) - Unidade Floriano Peixoto - Prédio II - Avenida Floriano Peixoto, n.º 295 - Petrópolis, Natal/RN

Cargo 3: Escrivão de Polícia Civil Substituto

De Abel Henrique Ribeiro Guedes a Erika Ranielle de Sousa Medeiros

Casa do Fera (CDF) - Colégio e Curso (Deodoro) - Avenida Deodoro, n.º 907 - Cidade Alta, Natal/RN

Cargo 3: Escrivão de Polícia Civil Substituto

De Eriton de Barros Farias a Michel Giotto Cunha da Silva

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Antigo CEFET - Bloco C - Avenida Senador Salgado Filho, n.º 1.559 - Lagoa Nova, Natal/RN

Cargo 3: Escrivão de Polícia Civil Substituto

De Micheline Ferreira de Oliveira a Zenobio Vieira da Camara

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Antigo CEFET - Bloco B - Avenida Senador Salgado Filho, n.º 1.559 - Lagoa Nova, Natal/RN



A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) divulgou nesta quarta-feira (15) os locais de prova do concurso público para preenchimento de vagas para agente, escrivão e delegado substituto da Polícia Civil. As provas serão aplicadas no próximo dia 26, em Natal.Os locais e horários de aplicação das provas escritas objetivas e da prova escrita discursiva foram divulgados na edição desta quarta do Diário Oficial do Estado (DOE). Essas provas terão duração de cinco horas, a partir das 14h (horário local de Natal).Locais de realização das provas: