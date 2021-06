Consumidores afirmam que os produtos da Páscoa estão com o mesmo preço

Fotos: Marília Rocha

“O preço do peixe e do chocolate estão razoáveis. No ano passado, eu lembro que comprei os itens do almoço da Páscoa por esse mesmo preço”, afirma a dona de casa, Solange Cabral.A opinião dela é seguida pela maioria das donas de casa, que tem tradição na compra dos ovos de chocolate. “Sempre compro ovos de chocolate para as professoras da minha filha e para a família inteira. Esse ano está do mesmo jeito”, destaca Ticiane Fuck.O aposentado Adonias Araújo, cliente do Mercado do Peixe, confirma a tabela dos supermercados. “Os preços estão os mesmos e acho que não vai mudar mais”, afirma.Os consumidores estão animados com os preços e já compram os peixes para o almoço da Páscoa. “Estou comprando logo para o final de semana”, diz Fátima Seabra.