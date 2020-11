Baraúnas 2 x 2 América: fim de jogo Equipe mossoroense segue invicta do campeonato; Lúcio e Bibi fizeram os gols do América, enquanto Índio e M. Pantera marcaram para o Baraúnas.

48 minutos - fim de jogo.



46 minutos - Torona, que faz sua estreia com a camisa do América, entra driblando pela ponta esquerda e é desarmado no último momento por Índio.



44 minutos - Árbitro assinala três minutos de acréscimos.



41 minutos - Ridículo! Paulinho cobra falta na entrada da área do América e chute sai mascado. Bola passa longe do gol de Rodolfo.



39 minutos - América está encolhido e Baraúnas segue buscando a vitória. Contra-ataques rubros estão levando perigo.



36 minutos - Adalberto, zagueiro do América, espirra o taco e Robertinho finaliza. Bola não chegou com perigo para Rodolfo.



34 minutos - Baraúnas continua pressionando o América em busca da vitória.



28 minutos - Gooooool do Baraúnas!!! Maurício Pantera recebe lançamento de Paulinho, dribla Rodolfo e manda para o fundo das redes do América!!!



26 minutos - Horrível! Magno, do Baraúnas, cruza da direita e Júnior Bahia, dentro da área, domina e bate longe do gol de Rodolfo.



23 minutos - Anderson Bicudo recebe lançamento pelo lado esquerdo da área do América e bate fraco de perna esquerda. Rodolfo dominou com os pés.



20 minutos - Paulinho faz bom lançamento para Maurício Pantera e ele quase empata a partida. Bola foi na rede pelo lado de fora.



14 minutos - Fominha! Maurício Pantera tenta drible da vaca na entrada da área do América, zaga alvirrubra corta e companheiros do Baraúnas reclamam.



12 minutos - Paulinho tenta por cobertura, mas manda por cima da trave de Rodolfo, do América.



10 minutos - Na trave!!! Lúcio bateu forte na trave direita de Isaías. Placar segue 2 a 1 para o América.



9 minutos - Pênalti para o América! Marcelinho dribla Isaías e é derrubado.



9 minutos - Lúcio faz grande jogada pela ponta esquerda, corta para a perna direita e bate fraco. Isaías defende com tranquilidade.



7 minutos - Quase! Alexandre Henrique cruza pela esquerda e Bibi cabeceia para fora. Quase o terceiro gol do América.



5 minutos - Maurício Pantera faz fila na área e se joga. Árbitro manda jogo seguir.



2 minutos - Baraúnas volta disposto a empatar a partida. Equipe mossoroense trabalha a bola no campo de ataque e segue pressionando América.



1 minutos - começa o segundo tempo!!!



46 minutos - Fim do primeiro tempo



45 minutos - Tiago Gasparino cruza pela direita e Isaías, mais uma vez, sobe para fazer a defesa.



43 minutos - Mauricio Pantera invade área do América driblando, mas não consegue finalizar.



42 minutos - Marcelinho cruza na área e zaga do Baraúnas afasta. Em nova tentativa, camisa 10 manda nas mãos de Isaías.



38 minutos - Gooooool do Baraúnas! Índio cobra pênalti no lado direito de Rodolfo.



38 minutos - Pênalti para o Baraúnas! Adalberto põe a mão na bola dentro da área.



36 minutos - Anderson Bicudo dribla Tiago Messias e, de canhota, bate por cima do gol de Rodolfo.



33 minutos - América diminui o ritmo e o Baraúnas melhora na partida.



28 minutos - Quase o terceiro! Marcelinho cobra escanteio de zagueiro Tiago Messias, de cabeça manda no travessão.



24 minutos - Goooool do América! Lúcio faz boa jogada individual pelo lado esquerdo, passa para Marcelinho, recebe dentro da área e desloca goleiro do Baraúnas!



21 minutos - Quase o empate! Josiclei cobra escanteio e bola passa por todo mundo. Maurício Pantera quase chega para completar.



14 minutos - América segue pressionando. Lúcio e Marcelinho fazem mais uma tabela, mas camisa 10 não alcança último passe.



11 minutos - Marcelinho e Lúcio tabelam na entrada da área e o camisa 10 bate fraco. Goleiro Isaías não teve problemas para a defesa.



6 minutos - América continua no ataque. Bibi tenta jogada pela ponta direita, mas zaga mossoroense desarma bem.



3 minutos - Gooooool do América!!! Marcelinho faz boa jogada pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Bibi. O atacante dominou e, de bico, mandou para o fundo das redes do Baraúnas!



2 minutos - América chega ao ataque com bons passes, mas Berg entrega de graça ao Baraúnas.



1 minuto - Bola rolando em Mossoró! Baraúnas dá a saída