Filiação de Rogério Marinho no PSDB reúne lideranças de vários partidos

Fotos: Elpídio Júnior Rogério Marinho assina filiação ao PSDB sob olhares do ex-senador Geraldo Melo.

Opinião semelhante tem o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra, que afirmou que líderes do partido em todo o país estão muitos satisfeitos com o novo integrante da legenda. “Falo em nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, José Serra, de Minas Gerais, Aécio Neves, entre outras liderenças importantes do PSDB. Represento todos hoje aqui neste palanque”, ressaltou o senador.Sérgio Guerra também lembrou que a aliança entre PPS, PSDB e DEM para a disputa presidencial do país deve ser um grande impulso para o cenário estadual. “Aqui estão as principais lideranças do Rio Grande do Norte. A maioria está presente. Um pedaço extremamente positivo e, acredito que este palanque deve continuar para que possamos fazer uma grande aliança”, disse ele.Os senadores José Agripino (DEM), Garibaldi Alves (PMDB) e Rosalba Ciarlini (DEM) também fizeram elogios a atuação do deputado federal na Câmara, principalmente no que diz respeito à Educação. “Rogério Marinho é um parlamentar atuante e apresentou projetos importantes para a Educação, o que significa a formação de um futuro promissor. A base para um país melhor”, enfatizou a senadora potiguar, Rosalba Ciarlini (DEM).A prefeita Micarla de Sousa (PV) também esteve presente a solenidade e ressaltou a luta ao lado de Rogério Marinho, ainda quando era vice-prefeita de Natal e foi contra o ex-prefeito Carlos Eduardo, apoiando o parlamentar, na época, vereador, para disputar a presidência da Câmara Municipal de Natal.“Temos uma historia de luta juntos. Consolidada nas últimas eleições. Sou eternamente grata a Rogério Marinho por ter estado comigo na disputa pela prefeitura de Natal. E espero estar com ele em outras lutas para repetirmos o sucesso que tivemos em 2008”, disse a prefeita de Natal.O deputado federal Rogério Marinho agradeceu o carinho e prestígio de todos aqueles que estavam presentes a sua filiação e se mostrou bastante empolgado com os novos desafios. “Estamos juntos porque pensamos e fazemos iguais, porém somos diferentes. E acredito que as liderenças que estão presentes neste palanque, não estão aqui por acaso, mas porque tem o objetivo de transformar o nosso estado como eu”, ressaltou.O novo tucano lembrou que o mandato pode ser usado tanto para bem quanto para o mal, mas ele optou por ser um político transparente e de um lado só. “Acredito na palavra dada, no compromisso. Temos que ter um lado, uma posição. Temos que ter responsabilidade com a população que nos elegeu. Faço política porque gosto e acredito”, destacou Rogério Marinho.Na solenidade realizada, na noite desta sexta-feira (8) em um salão de recepções da zona sul da cidade, estavam mais de duas mil pessoas, entre correligionários, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e secretários municipais.