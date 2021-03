Desemprego atinge maior nível desde abril de 2008 População desocupada subiu 2,7% em relação a janeiro, o que representou um acréscimo de 51 mil pessoas.

A taxa de desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do país ficou em 8,5% em fevereiro. O resultado é o mais alto desde abril de 2008 (8,5%) e 0,3 ponto percentual maior do que o apurado em janeiro, de 8,2%.



Já em relação ao mesmo período de 2008 (8,7%) a taxa foi 0,2 ponto percentual inferior.



De acordo com dados divulgados hoje (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população desocupada subiu 2,7% em relação a janeiro, o que representou um acréscimo de 51 mil pessoas.



O total de trabalhadores fora do mercado em fevereiro alcançou 1,9 milhão.



Por outro lado, houve uma redução de 29 mil pessoas (-1,5%) em busca de emprego na comparação com fevereiro de 2008. Já a população ocupada, de 20,9 milhões, teve queda de 1% em relação ao contingente de janeiro (-211 mil pessoas) e cresceu 1,4% na comparação anual (283 mil pessoas).



O rendimento dos trabalhadores ficou praticamente estável no mês (-0,1%), estimado em R$ 1.321,30. Já na comparação com a de fevereiro de 2008 a renda subiu 4,6%.



Na análise regional, o levantamento do IBGE aponta que a taxa de desocupação mais alta foi verificada em Salvador (11%) e a mais baixa em Porto Alegre (6%).



Para realizar a pesquisa mensal de emprego, o instituto investiga a evolução do mercado de trabalho em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre.