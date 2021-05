Tempo real - Potyguar x ABC O ABC busca a vitória em Currais Novos para manter a primeira posição no segundo turno do Estadual do 2º Turno

FIM DE JOGO



46 minutos - Na última substituição do Potyguar, Hugo entra no lugar de Leandro.



44 minutos - O árbitro assinala mais quatro minutos além do tempo regulamentar.



44 minutos - Escanteio para o ABC. Rodriguinho vai para a bola, Papel domina e chutam, mas desvia na zaga do Potyguar.



41 minutos - GGGGGGGGOOOOOLLLL DO ABC!! GAÚCHO, APROVEITANDO O CRUZAMENTO NA ÁREA, SE ANTECIPA E MANDA NO FUNDO DO GOL.



38 minutos - Ben-Hur começa jogada com Gaúcho que lança na frente com Papel.



37 minutos - Falta! Juninho faz falta em cima de Quirino. Emerson vai para a cobrança.



35 minutos - Foi o último lance de Tiago. O jogador deixa o jogo para a entrada de Alvinho.



34 minutos - Leandro domina pela direita, toca com Roberto, que passa pra Tiago que vai pra cima de Ben-Hur. O capitão do ABC leva amarelo por obstruir a passagem do jogador.



30 minutos - UUUUUHHHH!! Raniere defendeu um chute fraco de Quirino. No entanto, o jogador girou na marca do pênalti.



26 minutos - Em instantes, Erandyr deixa o gramado para a entrada de Elton.



23 minutos - Quirino carrega pra cima da zaga do ABC, mas é bloqueado. Apenas posse de bola para o alvinegro.



20 minutos - Carlinhos deixa o gramado para a entrada do meia Roberto.



19 minutos - Rodriguinho no ABC. O jogador entra no lugar de Marquinhos Mossoró.



18 minutos - O ABC continua perdendo por 3 a 0 fora de casa.



12 minutos - GGGGGGGGGOOOOLLLLLL DO POTYGUAR!! CARLINHOS AMPLIA O PLACAR EM CURRAIS NOVOS PARA O LEÃO DO SERIDÓ. A ZAGA ABCEDISTA TENTOU REBATER A BOLA, E CARLINHOS, DE VIRADA, MARCA COM UM FORTE CHUTE.



10 minutos - Rogério cobrou falta a favor do ABC, bateu forte, mas longe da meta do time de Currais Novos.



9 minutos - UUUUHHHHH!! Maceió cobra forte e a bola passa com perigo por cima do travessão alvinegro.



8 minutos - Falta! Carlinhos toca com Quirino, que foi pra cima de Marquinhos Mossoró. O jogador do ABC para a jogada com falta.



7 minutos - Rodriguinho no aquecimento pelo lado do ABC.



6 minutos - Rogério tenta a jogada na frente, mas o jogo é paralisado para atendimento do jogador tricolor dentro do gramado.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - Beto fez a cobrança de escanteio, mas a zaga atenta do Potyguar toca para longe da área.



44 minutos - O assistente mostra a placa que aponta um minuto além do tempo regulamentar.



43 minutos - Waldir Papel domina a bola a tenta jogada pela direita, mas a pelota corre muito e fica com a Potyguar.



38 minutos - GGGGGGGOOOOOLLLL DO POTYGUAR!! QUIRINO, NO CONTRA-GOLPE, GANHOU DA ZAGA E MANDOU PRO FUNDO DO GOL DO ABC NA SAÍDA DE RANIERE. 2 A 0 EM CURRAIS NOVOS. FOI O 9º GOL DO JOGADOR NO CAMPEONATO.



34 minutos - Beto cobra lateral para Erandyr. O jogador segue com a bola, tabelando com Erandyr novamente.



33 minutos - Cartões Amarelos!! Juninho e Gabriel são advertidos com cartões amarelos.



32 minutos - GGGGGGGGGOOOOLLLL DO POTYGUAR!! GIL PERNAMBUCANO, CAMISA 8, APROVEITANDO A COBRANÇA DE LATERAL, COLOCOU A BOLA NO FUNDO DO GOL DE RANIERE. GOL DE CABEÇA. 1 A 0 NA PARTIDA.



26 minutos - Heriberto da Cunha reclamava de um repórter que tirava a atenção do goleiro Raniere. Fato já resolvido.



25 minutos - O técnico Heriberto da Cunha reclama muito à beira do gramado. O Treinador reclama de jogadas desleais dos mandantes.



21 minutos - Falta! Carlinhos é derrubado após passar por Beto do ABC.



19 minutos - Falta! Erandyr leva Nininho ao chão.



18 minutos - Rogério e Quirino se estranham no gramado e o árbitro chegar para minimizar a situação.



17 minutos - Cartão Amarelo! Após falta em cima de Tiago, Rogério é advertido com cartão amarelo.



17 minutos - Emerson toca com Leando, que passa para Roquete. Tiago encara a marçação, passa por Rogério que comete falta em cima do jogador da casa.



16 minutos - Gabriel se manda com a bola, mas o árbitro marcou condução de bola com a mão.



10 minutos - Maceió toca com Carlinhos e a bola acaba se perdendo pela lateral-direita.



9 minutos - Dentro da grande área, Beto tenta achar espaço, mas é travado e acaba perdendo a bola.



8 minutos - Falta! Roquete sofre falta de Paulinho Macaíba.



7 minutos - Após dividida de bola, Ben-Hur cai de mau jeito e o jogo é paralisado.



6 minutos - Falta! Gabriel cruzou, Beto recebe a bola e foi ao chão após toque do zagueiro do Potyguar.



5 minutos - Impedimento! Carlinho, do Potyguar, recebeu a jogada em posição irregular e o árbitro assinalou.



4 minutos - Pela esquerda, Paulinho Macaíba adiantava o lance quando foi tocado por Roquete. Falta para o ABC.



3 minutos - Falta para o Potyguar. Nininho vai para a cobrança e Gaúcho toca para longe da pequena área.



1 minuto - Começa o jogo em Currais Novos.