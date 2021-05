Baraúnas e ASSU fazem "jogo dos desesperados" em Mossoró Perder não está nos planos, pois está em jogo a sobrevivência no turno e um lugar na Série D do Brasileiro.

Além de América x Santa Cruz e Potyguar x ABC, a rodada deste domingo do Estadual também terá Baraúnas x ASSU - no estádio Leonardo Nogueira, em Mossoró, às 17h. É o "jogo dos desesperados" da rodada: quem perder, estará praticamente eliminado do Estadual e de quebra da disputa por um lugar na Série D do Brasileiro. O único resultado que presta, para um ou outro, é a vitória, e ainda assim dependendo de combinações de resultados em nome da sobrevivência no turno: a torcida deles para que Potyguar e Santa Cruz tropecem na rodada é grande.



E a quantas andam os times em si? O anfitrião Baraúnas, além de alguns atletas "de passagem" pelo Departamento Médico (como o meiocampista Ely Thadeu e os laterais Leo Marinho e Adriano - que podem mesmo jogar no sacrifício), ainda tem que enfrentar uma certa desconfiança dos torcedores - as mudanças promovidas pelo técnico Miluir Macedo, até aqui deram pouco resultado.



O ASSU, de sua parte, até trocou de técnico para fugir do "buraco". É que depois da rodada da quinta, quando o time perdeu para o Santa Cruz de virada, o técnico Maurício Rodrigues entregou o cargo, e os dirigentes acioanaram com urgência Hugo Sales, que era o técnico quando o "Camaeão do Vale" foi campeão do primeiro turno - e aceitou o desafio no ato, tanto que chegou a tempo de comandar o último treino antes da partida.