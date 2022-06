Vasco vence o Atlético-GO em São Januário e lidera Série B do Brasileiro

Marcelo Sadio/Site do Vasco Elton sobe para marcar o primeiro gol do Vasco

Na próxima rodada, o time do técnico Dorival Júnior enfrenta o Paraná, no próximo sábado (30), em Curitiba.Antes, o Cruzmaltino joga pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (27), às 21h50, Vasco x Corinthians se enfrentam no Maracanã na partida de ida da semifinal.O jogoNo confronto de dois times que iniciaram a rodada com 100% de aproveitamento na competição, o Vasco teve dificuldades diante do bem montado time do Atlético Goianiense.Fechado no meio e saindo em velocidade, o time goiano levou perigo. Aos 8 minutos, Elias bateu cruzado e a bola passou rente à trave de Fernando Prass.Quatro minutos depois, o mesmo Elias recebeu na esquerda e chutou. Fernando Prass fez boa defesa. O primeiro chute a gol do Vasco saiu aos 18 minutos. Nilton cobrou falta da intermediária e Márcio encaixou com segurança.Apesar de bem na partida, o Atlético insistiu no sistema de rodízio de faltas sobre Carlos Alberto e o árbitro Wallace Valente aplicou corretamente cartões amarelos em três jogadores goianos.Pituca escapou de levar o segundo amarelo aos 24 minutos quando parou contra-ataque com falta sobre Élton. Aos 43, não teve escapatória.Pituca fez mais uma falta em Carlos Alberto e acabou justamente expulso. Na cobrança, Paulo Sérgio levantou na área e Élton subiu mais que o zagueiro para cabecear e marcar: Vascão 1x0.Com a vantagem no placar, o Cruzmaltino voltou melhor do intervalo e quase ampliou aos 3 minutos. Após bonita troca de passes, Paulo Sérgio levantou da direita e Pimpão cabeceou com estilo. A bola saiu rente à trave direita de Márcio.Apesar da melhora do Vasco, o Atlético continuou perigoso. Aos 9 minutos, Weslley arrancou pela intermediária e soltou a bomba. Fernando Prass voou e espalmou.Cinco minutos depois, o goleiro vascaíno fez outra grande defesa. Após falta levantada na área, a bola foi desviada de cabeça e o paredão da Colina salvou no reflexo.O Vasco desperdiçou uma chance importante aos 17. Nilton puxou contra-ataque, limpou o marcador, mas derrapou na hora do chute e a bola passou por cima do travessão, ainda assim com perigo.O Atlético voltou a assustar aos 22. Após cobrança de escanteio, Gil pegou a sobra e, sozinho, mandou por cima. O gol que tranquilizou a “Melhor Torcida do Mundo” aconteceu aos 29. Nilton pegou rebote na defesa, tocou no meio das pernas de um adversário e arrancou. Na intermediária de ataque, ele rolou para Edgar, que avançou, entrou na área e encheu o pé: Vascão 2x0.Com dois gols de vantagem, o time vascaíno não relaxou na partida. Com um toque de bola envolvente, o Cruzmaltino quase ampliou aos 40. Paulo Sérgio cruzou e Élton desviou com perigo.Para fechar o placar em grande estilo, o Gigante da Colina fez mais um. Aos 47, Bruno Gallo tocou para Ramon, que entrou na área e chutou forte entre o goleiro e a trave: Vascão 3x0.Ficha técnica: Vasco 3 x 0 Atlético-GOLocal: São JanuárioÁrbitro: Wallace Nascimento Valente (ES)Assistentes: Antônio Carlos de Oliveira (ES) e Fabiano da Silva Ramires (ES)Renda: R$ 310.055,00Público: 13.274 pagantes (15.239 presentes)Gols: Élton aos 44 minutos do 1º tempo; Edgar aos 29 e Ramon aos 47 minutos do 2º tempo.Cartões amarelos: Gian e Paulo Sérgio (Vasco); Weslley, Elias, Robston e Alysson (Atlético-GO).Expulsão: Pituca (Atlético-GO) aos 43 minutos do 1º tempo.VascoFernando Prass; Paulo Sérgio, Vílson, Gian e Ramon; Amaral, Nilton (Bruno Gallo), Léo Lima (Mateus) e Carlos Alberto; Rodrigo Pimpão (Edgar) e Élton. Técnico: Dorival Júnior.Atlético-GOMárcio; Rafael Cruz, Gil, Jairo e Alysson; Robston, Pituca, Weslley e Elias (Juninho); André Leonel (Lindomar) e Marcão (Jaílson). Técnico: Mauro Fernandes.