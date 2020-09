A (pior) condição feminina

Fotos: Vlademir Alexandre

Das cerca de 150 mulheres presas no Rio Grande do Norte hoje, 66 estão na João Chaves. E entre elas há uma quase unanimidade: poucas assumem a culpa pelos crimes que cometeram.O único dado em que há a totalidade de concordância é quanto ao arrependimento. "Se tivesse como voltar atrás, com certeza não teria feito nada de errado", falam todas.visitou o presídio. Embora ali estejam pessoas que cometeram crimes e que respondem por eles, o ambiente pode ser considerado "tranquilo". A rotina na João Chaves é cumprida à risca para se evitar tumultos ou motins. "O café é servido às 7h, quando elas são soltas no pavilhão central. Às 11h, elas almoçam e, às 16h, jantam. Uma hora depois voltam para as celas, onde são trancadas para dormir", explicou a diretora do presídio, Tatiana Saraiva.Durante o dia, as detentas são estimuladas a trabalhar. A cada três dias trabalhados, um é reduzido no total da pena de cada uma. Das 66 mulheres que estão presas hoje na João Chaves, 12 trabalham na cozinha do hospital de custódia, três são auxiliares na direção e outras 18 confeccionam artesanato pelo projeto Transforme-se.O presídio está em reforma para aumento de capacidade. Além de novas celas, a João Chaves ganhará um berçário, uma biblioteca e uma lavanderia. As presas têm assistência médica, religiosa, social e educacional. Elas também têm direito a uma visita íntima e outra social por semana.Um tabu dentro da unidade é quanto ao sexo. Das 66 presas, apenas seis têm autorização para receber visita íntima. "Elas comprovaram que realmente têm companheiros, sejam eles namorados, noivos ou maridos, e ganharam esse direito. Não temos como liberar o acesso de homens que não sejam realmente parceiros das demais detentas", disse Tatiana Saraiva.Quase nenhuma assume, mas sabe-se que devido ao fato de poucas receberem visita íntima muitas aderem à homossexualidade. "Prefiro não tocar nesse assunto. Isso diz respeito apenas a quem pratica", disse uma presa questionada pela reportagem.Atualmente quatro delas convivem com filhos no presídio. "As crianças ficam com as mães aqui até completarem seis meses para serem amamentadas", explicou a diretora. Existem também grávidas na unidade prisional.Como têm mais "liberdade" que nas unidades masculinas, são poucos os registros de motim ou fuga. No ano passado, algumas atearam fogo em colchões, mas a rebelião foi contida em poucas horas. A última fuga foi registrada em 2006, quando uma presa forjou um alvará de soltura e saiu pelo portão da frente.Assim que a reportagem chegou ao presídio, poucas presas aceitaram falar sobre suas vidas e como acabaram entrando no chamado submundo do crime. Mas depois que a primeira delas topou conversar, várias outras também aceitaram contar como foram parar na João Chaves.Maria das Graças Fernandes da Silva, de 35 anos, presa há 10 anos por um latrocínio - roubo seguido de morte - foi a primeira delas a conversar com a reportagem. Em 1998, ela participou do assassinato de um bugueiro em Extremoz, cidade da Grande Natal."A gente ia só roubar, mas ele reagiu e tivemos que matá-lo", resumiu. O crime, cometido ao lado de três paulistas, rendeu a Maria das Graças uma pena de 25 anos de reclusão."E nisso já se vão dez anos presa aqui. Tem dias que me desespero, mas procuro manter a calma e deixar o tempo passar, aguardando minha progressão de regime", falou. Mas essa calma mostrada por Maria das Graças já foi quebrada uma vez. Ela também responde por uma tentativa de homicídio contra uma outra apenada da João Chaves. "Ela vinha me provocando e eu apenas reagi", frisou.Devido a essa tentativa de assassinato é que ela, mãe de cinco filhos, ainda não progrediu para o regime semiaberto. "Só penso em sair daqui e montar meu salão de beleza. Se Deus quiser, nunca mais vou nem pisar em uma delegacia".Outra que também falou aofoi Débora Wanessa dos Santos Rodrigues, de 26 anos. Débora é uma exceção na João Chaves. A maioria das presas é de origem humilde, mas ela vem de uma família de classe média que mora no bairro de Cidade Satélite e tem o ensino médio completo."Tinha uma vida normal. Completei o segundo grau e trabalhava como vendedora uma grande loja de departamentos de Natal. Mas comecei a consumir drogas e iniciei um relacionamento com um traficante. Mas ele só fazia pequenas entregas. Quando acabamos, decidi que iria ganhar mais dinheiro que ele", disse.Foi quando Débora Wanessa passou a trabalhar como "mula". "Fazia no mínimo duas viagens por mês. Quando era para Estados vizinhos, ganhava cerca de R$ 2 mil. Quando ia pegar droga em São Paulo, recebia mais de R$ 4 mil", contou.Ela admitiu que ganhou muito dinheiro com o tráfico, até porque cometeu o crime por cinco anos seguidos. "Ganhei sim, mas hoje não tenho nenhum centavo proveniente dos meus crimes. Gastei tudo com bebidas, farras e cocaína. Muita cocaína mesmo. O dinheiro veio fácil e foi embora mais fácil ainda. A única coisa que sobrou foi a minha pena de 11 anos e cinco meses para cumprir", lamentou.Débora Wanessa foi presa pela Polícia Federal em julho de 2007. Ela não sabia, mas estava grávida quando foi detida pelos federais. "Foi uma surpresa até para mim. Hoje penso muito em sair daqui e restabelecer minha vida para poder criar minha filha com dignidade. Vou voltar a dar orgulho para minha família", afirmou.Todas as presas chegaram até a elogiar o tratamento na João Chaves. A exceção foi a paraibana Soraia dos Santos Rodrigues, de 35 anos. Última a falar com o, ela reclamou principalmente das quentinhas servidas no almoço. "É impossível uma pessoa normal aguentar comer essas quentinhas todos os dias. Faz vários dias que não me alimento direito porque não consigo nem olhar mais para uma quentinha".Soraia Rodrigues ficou conhecida em Natal como a "Galega do Palio". Ela foi presa pela Polícia Militar em setembro de 2007 após ter cometido, segundo os policiais, mais de 50 assaltos na Zona Sul de Natal.O delegado de Furtos e Roubos (Defur), Márcio Delgado Varandas, à época, apontou Soraia dos Santos Rodrigues como sendo a líder do bando. Ela "recrutava" jovens em bairros da periferia para fazer arrastões em outras localidades.Além dela, no mesmo dia a Polícia Militar prendeu Judson Silva de Lima e Walterley Silva Pereira. O trio foi preso poucas horas após ter assaltado quatro pessoas - duas em Emaús e outras duas em Capim Macio."Eu vendia roupas antigamente. Mas não ganhava dinheiro suficiente para criar meus dois filhos. Acabei conhecendo umas pessoas erradas e entrei nesse mundo do crime. Mas é bom lembrar que nunca assaltei ninguém. Eu apenas 'dava o cavalo' (ficava dentro do carro, ligado, esperando os comparsas retornarem do assalto para fugir)", alegou.Segundo a polícia, Soraia agia da seguinte maneira: pegava o Palio dela, ia até bairros da zona Oeste para pegar jovens delinquentes já pré-selecionados e em seguida saíam pelas ruas da zona Sul para escolher possíveis vítimas. Essas vítimas, na maioria das vezes, eram pessoas que estavam sozinhas e em ruas mal iluminadas.Hoje ela se diz arrependida. "Não desejo isso que estou passando nem para o meu pior inimigo. Isso aqui não é vida para ninguém. Eu me arrependo todos os dias pelos meus erros. A única coisa que peço é uma chance de mostrar que me reabilitei, que posso voltar a viver em sociedade. Falo isso por mim e pelas outras mulheres que estão aqui", concluiu.