Federação de Basquete divulga rodada do Estadual até o dia 20

Data Hora Cat/sexo Local Jogo 13.05 18h50 Infantil M Imaculada Alecrim-Imaculada x Contemporâneo CV 15.05 18h30 Mirim F Facex Facex x Auxiliadora-Natal 15.05 18h00 Infantil M H Castriciano H Castriciano x Contemporâneo CV 15.05 19h10 Mirim M H Castriciano H Castriciano x Alecrim-Imaculada 16.05 08h00 Mirim F Neves ABC-Neves x Auxiliadora-Natal 16.05 12h30 Mirim M Contemporâneo Contemporâneo x Salesiano 19.05 16h00 Mirim F Marista Potiguar-Marista x Auxiliadora-Natal 19.05 19h00 Mirim M Salesiano H Castriciano x Salesiano 19.05 20h15 Infantil M Salesiano Salesiano x CEI 20.05 18h50 Mirim M Auxiliadora América-Auxiliadora x CeNeves 20.05 20h10 Infantil M Auxiliadora América-Auxiliadora x Contemporâneo CV

A Federação Norte-rio-grandense de Basquete (FNB) divulgou a tabela com os próximos jogos do Estadual da modalidade até o próximo dia 20.Nas categorias femininas estão programados três jogos - Facex, ABC-Neves e Potiguar-Marista enfrentam o Auxiliadora-Natal no mirim. Os demais jogos previstos são pelas categorias mirim e infantil masculinos.Quanto aos locais, o basquete vai dar uma verdadeira "volta" pelos ginásios das escolas da cidade - começando pelo Imaculada (no dia 13), passando pela Facex, pelo H. Castriciano, Neves, Contemporâneo, Marista e Salesiano, alcançando o Auxiliadora no dia 20.Eis os jogos: