Professores se reúnem em assembléia para discussão da greve

Fotos: Marília Rocha

Desde o início desse mês, as aulas da rede pública foram paralisadas pelas negociações com os professores que renderam coletivas com o secretário de educação e mobilização das discussões entre os educadores.O professor de História da rede municipal, José de Oliveira, confirmou a reivindicação de melhorias salariais, cargas horárias e questões trabalhistas. “Nós do município estamos reivindicando melhores salários e reposição de antigas perdas históricas”, afirma.A assembléia deve ter encerramento no final da manhã.* Mais informações em instantes.