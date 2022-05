Coritiba quebra invencibilidade da Ponte e espera Flamengo ou Inter

Site do Coritiba Argentino Ariel vibra muito e levou a torcida a enlouquecer na arquibancada

Depois de empatar por 2 a 2, no jogo de ida, o Alviverde precisava de um novo empate, por 0 a 0 ou 1 a 1. A Ponte precisava vencer o jogo ou empatar com placar superior a dois gols. A derrota quebrou uma invencibilidade de 11 jogos do time de Campinas.Na próxima fase, o Alviverde irá enfrentar o vencedor do confronto entre Internacional e Flamengo, que disputam a segunda partida nesta quarta-feira, em Porto Alegre. No primeiro jogo, no Maracanã, houve um empate por 0 a 0.Agora a Ponte foca todas as suas atenções para o grande objetivo da temporada 2009: o acesso à Série A do Brasileirão. Já no sábado, o time de Marco Aurélio enfrenta o Ipatinga pela terceira rodada do Brasileiro, às 16h10, no Majestoso.O jogoA Macaca precisava da vitória e foi para cima desde o primeiro minuto. Logo no início, foram duas boas oportunidades para abrir o placar. Aos 4 minutos, Tinga chutou de fora da área e a bola passou muito próximo do travessão. Dois minutos depois, Wilian Favoni arriscou também de longe e exigiu grande defesa do goleiro Vanderlei.Aos nove minutos a Macaca chegou novamente. Danilo Neco recebeu uma enfiada de bola na entrada da área, tirou o goleiro com um toque, mas a bola foi para fora. Depois foi a vez de André ter a chance de marcar. O meia da Ponte recebeu boa bola de Mexerica na direita, dentro da área. O desvio do zagueiro salvou o Coxa do gol.Após essa pressão inicial, o jogo se equilibrou. Aos 35 minutos o Coritiba teve grande chance em dois lances. No primeiro, Marcelinho Paraíba chutou com força e Aranha espalmou. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Pereira cabeceou dentro da pequena área e exigiu novamente excelente defesa do goleiro alvinegro, que agarrou em cima da linha do gol.