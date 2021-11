Caso suspeito de gripe suína chega à Paraíba A paciente mora em Patos e manifestou os sintomas da doença na quarta-feira (29).

A Paraíba, estado vizinho ao Rio Grande do Norte registrou o primeiro caso suspeito de gripe suína na cidade de Patos. Trata-se de uma mulher que chegou do Texas na última quarta-feira (29) com sintomas do vírus da gripe. A paciente teve a identidade preservada e encontra-se internada em isolamento no Hospital Regional de Patos.



De acordo com o secretário Estadual de Saúde da Paraíba, José Maria de França, foi criada uma força-tarefa para o controle e prevenção da gripe suína naquele Estado. Em coletiva, o secretário afirmou que o quadro da paciente é estável e a febre já havia cedido. O resultado dos exames devem sair em dez dias



O caso chama a atenção para o Rio Grande do Norte dada a proximidade da cidade de Patos com a de Caicó. No entanto, José Maria de França disse acreditar que o Estado não passará por uma epidemia já que as providências de prevençãoe enfrentamento estão sendo tomadas.



Sustos



Na última terça-feira (28), a advogada paraibana radicada em Natal, Maria das Graças Santos, foi impedida de fazer uma conexão do Rio de Janeiro para a capital potiguar. A tripulação do voo desconfiou da passageira porque ela apresentava sintomas de gripe. A atenção foi redobrada porque ela já retornava dos Estados Unidos após um período de 38 dias.



A advogada ficou retida no Aeroporto Internacional do Galeão/Tom Jobim por cerca de oito horas para que fossem realizados exames. Ela foi acompanhada por funcionários da Anvisa para uma área de isolamento. Depois de exames, foi verificado que o caso se tratava de gripe comum e ela foi liberada.



Casos em Natal



A sub-coordenadora de vigilância epidemiológica, Juliana Araújo, explicou que os casos suspeitos de gripe suína estão mantidos. Ao todo, estão sendo monitorados quatro casos em todo o Rio Grande do Norte.



* Com informações do Portal Correio e do IParaíba