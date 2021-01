Seis cidades devem ficar sem água no Médio Oeste por 72 horas Os municípios afetados por um problema técnico são Triunfo Potiguar, Paraú, Campo Grande, Janduís, Patu e Messias Targino.

Problemas técnicos registrados nesta sexta-feira (20) ao meio dia, na Adutora Médio Oeste, interrompe por 72 horas o abastecimento de água para as cidades de Triunfo Potiguar, Paraú, Campo Grande, Janduís, Patu e Messias Targino.



De acordo com a assessoria de comunicação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern)divulgou que uma equipe de manutenção da companhia já está trabalhando na Estação Elevatória localizada em Triunfo Potiguar, substituindo o equipamento danificado.



A distribuição de água dever ser restabelecida no início da tarde de segunda feira, dia 23.