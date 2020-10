Tita com dúvidas para definir titulares do América; meia é apresentado

Elpídio Júnior

Com os desfalques de Júlio Terceiro e Fábio Neves, ambos por contusão, o treinador alvirrubro dispõe de quatro opções para as duas vagas abertas na equipe principal.Dessa forma, Dude, Alysson, Diego e Marcelinho estão na briga para começar jogando a segunda partida do América no segundo turno do Estadual.A novidade nesta terça-feira (10) no CT do América foi a apresentação do meia Rosembrinck, contratado na segunda-feira (9) pelos dirigentes alvirrubros.A expectativa é que até o final da semana ele tenha toda sua documentação regularizada e possa estar a disposição do técnico para o jogo diante do Confiança (SE), no Machadão, pela Copa do Brasil.