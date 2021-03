MP elege lista tríplice para procurador de Justiça no dia 17 Todos os promotores e procuradores podem ser votados, mas apenas dois pleiteiam esses votos: Jovino Pereira e Manoel Onofre Neto. Governadora escolhe o procurador.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte vai eleger uma lista tríplice para a indicação ao cargo de procurador-geral de Justiça no próximo dia 17. Todos os promotores e procuradores podem votar e ser votados, mas apenas até o momento dois pleiteiam esses votos: Jovino Pereira da Costa Sobrinho e Manoel Onofre Neto.



O prazo de inscrição de chapa se encerra na próxima quinta-feira (2). A lista será eleita mediante voto secreto e plurinominal de todos os membros do Ministério Público Estadual que estejam em atividade.



Pelo edital da eleição, “o voto é secreto, pessoal e direto, exercido em cabine indevassável, sendo vedados o voto por procurador, portador ou via postal e a identificação”. Art. 5º Cada eleitor digitará na urna eletrônica o número correspondente ao candidato de sua preferência, podendo escolher até três candidatos.



Serão considerados integrantes da lista tríplice os três candidatos mais votados, observando-se, em caso de empate. Na lista tríplice, os nomes dos candidatos constarão pela ordem de votos obtidos, registrando-se a respectiva quantidade.



A eleição será realizada no horário das 8h às 14h. Haverá local de votação em Natal e em Mossoró, ficando a critério de cada promotor ou procurador escolher o local onde vai votar.