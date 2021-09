Eleição do sindicato dos rodoviários termina na delegacia Dois manifestantes trocaram socos e foram levados para a delegacia. Urnas ainda não foram apuradas. Motoristas podem parar ônibus em protesto.

A eleição para presidência do sindicato dos rodoviários terminou na delegacia de plantão. Dois manifestantes trocaram socos e foram conduzidos à delegacia, onde preencheram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



A confusão começou após a votação, quando menos da metade dos votos tinham sido apurados. Segundo o TCO registrado na plantão zona Sul, o baiano Josafá dos Santos Vieira, usando um “soco-inglês”, desferiu um murro em Paulo Herôncio da Silva Galdino. Policiais militares que estavam acompanhando a apuração detiveram os dois e levaram eles para a delegacia.



A eleição para presidência do sindicato dos rodoviários é disputada por duas chapas. A de situação é encabeçada pelo ex-vereador Júnior Rodoviário, que há 18 anos preside o sindicato. Já a de oposição é liderada por Nastagnan Batista.



Em contato com o Nominuto.com, rodoviários ligados a Nastagnan Batista disseram que a confusão da madrugada se deveu ao fato dele estar liderando a apuração dos votos. Devido a isso eles devem paralisar o trânsito próiximo ao sindicato, no Baldo, na manhã desta sexta-feira (24).