Potyguar de Currais Novos, refeito da goleada, ainda acredita no título

Elpídio Júnior Pantera, de cabeça, marcou o terceiro gol do ASSU ainda no primeiro tempo

Depois da derrota, o treinador da equipe curraisnovense procurou demonstrar equilíbrio, deixando claro que ainda acredita em uma reviravolta.“Não tem nada perdido, eles fizeram uma diferença de três gols, que eu achei injusta pelo futebol que apresentamos, principalmente no segundo, portanto, podemos fazer o mesmo”, disse.O atacante Quirino, uma das apostas da equipe do Potyguar para o jogo da volta comunga da opinião do treinador.“Deixem eles pensarem que estamos mortos, não estamos, podemos nos recuperar e vamos concentrar nossos esforços na segunda partida. Para quem passou o ano todo sendo tratado como uma equipe que não chegaria, teremos uma semana igual”, colocou.Quirino foi o jogador que demonstrou mais irritação pela derrota em Assu. Durante a partida, em vários momentos, ele pareceu totalmente desequilibrado, gritando e xingando os companheiros. Numa dessas vezes chegou a ser “peitado” pelo companheiro Gil Paraibano.Muito se falou sobre suposta crise que teria abalado as “estruturas” do Potyguar antes da primeira partida. Conversando com pessoas ligadas ao time seridoense, o comentário dava conta da falta de pagamento da gratificação pela conquista do segundo turno, vitória diante do ABC.O desacerto teria gerado descontentamento no plantel, e que teria havido até um certo movimento para interromper os treinamentos.A diretoria nega, mas todos na cidade acham que “pisaram na bola” na reta final, justamente quando não podia, o que pode ter prejudicado o rendimento da equipe na primeira partida, além, evidente, da falta que os quatro titulares fizeram.A situação para a segunda partida parece estar sob controle, dívidas acertadas, e premiação para a conquista do título já definida..