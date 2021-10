Com 34% de ausência, concurso para delegado deve gerar polêmica

Fred Carvalho Muitas salas ficaram vazias durante as provas.

Agora, apesar de 6.625 dos 10.082 candidatos ao cargo de delegado terem freqüentado os locais de prova, o momento é de indecisão. Isso porque juiz Ibanêz Monteiro julgou no último sábado (25) um recurso referente a uma medida cautelar impetrada pelo Ministério Público que pedia o cancelamento.No entanto, um outro processo corre na Justiça tendo, inclusive, uma sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública favorável a um edital com 5% das vagas para deficientes. Nesse caso, o Estado também recorreu, mas, o processo encontra-se no Tribunal de Justiça e a decisão final deverá sair nos próximos dias.Se a Corte decidir manter a decisão do juiz Cícero Martins, a Sesed terá que elaborar um novo edital e aplicar novas provas para o cargo de delegado. Contudo, de acordo com o presidente da comissão do concurso, delegado Robson Aranha, mesmo que o Estado perca, o novo edital deverá ser lançado apenas para candidatos portadores de necessidades especiais, sem chances para os demais que perderam as provas.O delegado destacou que não há justificativa para as ausências neste domingo (26). “Todas as informações oficiais aos candidatos são repassadas pelo site do órgão que organiza o certame (Cespe) e, em nenhum momento, foi publicado lá que as provas seriam suspensas. Portanto, não vemos justificativa para as ausências”, disse Aranha.Por outro lado, candidatos de outros estados criticam a indecisão das autoridades até momento antes das provas. Um deles é o inspetor Duarte da Polícia Rodoviária Federal. Ele mora no Mato Grosso e precisava de uma definição até às 22h da sexta-feira (24). Como a decisão sobre o recurso só saiu no sábado (25), o candidato ao cargo de delegado acabou não viajando a Natal.Até o momento, a comissão organizadora não foi procurada por nenhum candidato que deixou de participar do concurso. Entretanto, a expectativa é que nos próximos dias várias pessoas de outros estados entrem com ações por se sentirem lesadas.Segundo o Cespe/UNB, que organizou o concurso público, o número de inscritos chegou a 17.720. Deste número, 4.824 ficaram ausentes no último domingo. Sendo que a maioria para o cargo de delegado, que teve 3.457 faltosos. Dos 5.531 inscritos para agente, 963 não compareceram para as provas. Para escrivão, com 2.107 inscritos, foram computados 404 ausentes.