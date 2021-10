Concurso da Polícia Civil: candidatos se mostram tranquilos nos locais de prova Portões foram fechados às 14h10. Há muitos candidatos de outros Estados em Natal.

Mais de 17 mil pessoas fazem, desde as 14h10 deste domingo (26), o concurso para os cargos de delegado, agente e escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Ainda não foi repassado o total de faltosos, mas a expectativa é de que esse número seja pequeno.



“Até o momento não há registro de nenhuma ocorrência relativa ao concurso e esperamos que continue assim”, disse o delegado geral de Polícia Civil (Degepol), Elias Nobre de Almeida Neto.



Os portões dos locais de prova foram fechados às 14h10. Antes, os candidatos se mostravam tranquilos. O Nominuto.com conversou com três deles – todos candidatos ao cargo de delegado - antes do fechamento dos portões da unidade da Universidade Potiguar da avenida Senador Salgado Filho.



“Sei que a concorrência é alta, mas acho que me preparei bem e estou tranquilo”, disse Diego Diógenes, que veio de Fortaleza. O pernambucano Fernando Góis também aparentava estar tranquilo. “Vinha estudando bem até esta semana e estou preparado. Mas não esperava uma concorrência tão alta”.



Já a paraibana Célia Ferreira, embora estivesse tranquila, disse não acreditar na aprovação. “Tive alguns problemas pessoais e não pude estudar o suficiente. De qualquer forma vim tentar a aprovação. Se não conseguir, pelo menos vale como experiência”, falou.



Ao todo, 17.588 candidatos participam do concurso. São oferecidas 438 vagas. O cargo de delegado substituto, com salário inicial de R$ 9.185,40, é o mais concorrido. Com 10.086 candidatos disputando 68 vagas, a concorrência por vaga ficou em 148,32. O cargo de agente substituto foi o segundo mais disputado. Inscreveram-se 5.543 candidatos para disputar 263 vagas. A concorrência ficou em 21,08 por vaga. Para escrivão substituto foram computadas 2.113 inscrições. Como são oferecidas 107 vagas, a concorrência ficou em 19,75 candidatos por vaga. Tanto para agente, quanto para escrivão, o salário inicial é de R$ 2.500,13.



Além das provas escritas, o concurso prevê provas específicas. Os candidatos a delegado e a agente aprovados na primeira e segunda etapa (provas objetiva e discursiva) farão uma avaliação física de caráter eliminatório. Já os candidatos a escrivão serão submetidos a uma prova prática de uso dos programas Excel, Word e Outlook.



A última etapa do concurso é o Curso de Formação Policial que será ministrado na Academia da Polícia Civil (Acadepol), no bairro Nordeste, em Natal.