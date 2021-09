STF nega outro recurso que visava suspender cassação de Jackson Lago A segunda colocada nas eleições de 2006, Roseana Sarney (PMDB), até então senadora, assumiu o governo do Maranhão, em substituição a Jackson Lago.

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou nesta quinta-feira (23) mais um recurso protocolado pelo governador cassado do Maranhão, Jackson Lago (PDT), na tentativa de reverter a perda de seu mandato e do ex-vice Luís Carlos Porto (PPS), confirmada há uma semana pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lago e Porto foram cassados por abuso de poder político nas eleições de 2006.



Assim como já tinha feito em relação a outro recurso protocolado no dia seguinte à decisão do TSE, o ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou que uma ação cautelar só poderá ser apreciada após o ajuizamento no STF de um Recurso Extraordinário contra a decisão do TSE.



