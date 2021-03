Torneio Início abre oitava edição da Copa Robinson Faria Neste domingo, 44 times participarão da maratona de mais de 50 jogos do Torneio Início.

A oitava edição da Copa Robinson Faria de Futebol começa neste domingo (29), no município de Passagem, com a realização do Torneio Início.



O tradicional evento esportivo marca a abertura da maior e mais organizada competição de futebol amador do interior do estado, que neste ano contará com o número recorde de 74 equipes participantes.



Neste domingo, 44 times participarão da maratona de mais de 50 jogos do Torneio Início. A partir das 8h, as equipes se revezarão em partidas de 15 minutos nos três campos de futebol da cidade.



A classificação será através do sistema mata-mata e a grande final está marcada para começar às 16h30, no estádio municipal, com a presença do presidente da Assembléia Legislativa e idealizador da competição, o deputado estadual Robinson Faria.



A premiação do Torneio Início será entregue pelo deputado Robinson Faria com prêmios em dinheiro e troféu aos quatro primeiros colocados.



A primeira rodada da oitava edição da Copa RF está programada para o dia 5 de abril. As inscrições estão encerradas e 74 equipes confirmaram presença.



A ampliação dos participantes continua a cada ano e além dos tradicionais representantes da região Agreste, Litoral Sul e Parnamirim, participarão em 2009 equipes do Trairi e também de Natal.