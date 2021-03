Guilherme Macuglia: América tem condições de montar equipe forte

Divulgação

Não bastasse a má campanha no Estadual, no qual não chegou à final do primeiro turno e está em situação complicada no segundo turno, e a eliminação precoce na Copa do Brasil, o América tem enfrentado problemas com a disciplina de jogadores.O novo técnico do América disse que o “projeto do clube, a torcida e as condições de trabalho” foram os fatores que o fizeram aceitar a proposta do alvirrubro.Guilherme Macuglia conversou com a reportagem dopor telefone direto de Porto Alegre (RS), antes de embarcar rumo a Natal com seu auxiliar técnico, Luis Carlos Martins Júnior. Na bagagem, além da expectativa em realizar um bom trabalho, a esperança depositada por dirigentes e torcedores do América.Principalmente o que podemos fazer na série B, a torcida do América e as condições de trabalho dadas pelos dirigentes. Além disso, eu acredito no projeto do clube. Eu já tinha contato com o Paulinho (Freire), vice-prefeito de Natal e um dos diretores do América. Ele me ligava para ter informações de alguns jogadores e esse ano surgiu a possibilidade de treinar o América. Vamos trabalhar forte para buscar objetivos e resultados. Temos que iniciar bem na série B porque é uma competição bastante difícil.A intenção é montar uma equipe competitiva e entrar na competição (série B) para buscar o objetivo. Conheço a série B e sei que precisamos ter uma equipe forte. Além disso, o América é uma equipe considerada forte no Nordeste.Conheço sim. Independente de treinar a equipe ou não gosto de acompanhar e ter informações dos jogadores. Já me levantaram algumas coisas dos atletas do América. Conheço o Sandro Hiroshi, Ciel, Souza, Júlio Terceiro e Rodolfo por já ter jogado contra eles. Agora, o Rosembrick foi meu jogador no São Caetano na temporada passada.Vamos conversar com a direção e saber dos problemas. A partir daí, vamos traçar planos.Tanto uma quanto outra situação vão passar por reuniões com a diretoria.É um pouco difícil no Campeonato Estadual depois da derrota dentro de casa (para o ASSU por 2 a 1). Contudo, o América tem condições de montar uma equipe forte e reverter essa situação para planejar a série B.