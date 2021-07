Requerimento para abertura de nova CEI tem 11 assinaturas Proposta do vereador Ney Júnior foi lida na sessão desta quarta-feira (15) e será votada na quinta-feira (16); é necessária maioria absoluta para aprovação.

O requerimento do vereador Ney Júnior (DEM) que solicita a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) sobre o caso dos medicamentos vencidos em Natal já conta com 11 assinaturas. A proposta foi lida na sessão desta quarta-feira (15).



Para que a proposta seja aprovada e tenha vigor é necessária a aprovação pela maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 11 parlamentares. “A aprovação será bem tranquila”, acredita Ney Júnior.



Além da apreciação do requerimento, a primeira votação da reforma administrativa também deve ocorrer na sessão da quinta-feira (16).