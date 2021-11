Torcida apoia o Flamengo para o clásssico deste domingo

Site do Flamengo O capitão Fábio Luciano, confiante, conversa com o treinador Cuca

O técnico Cuca, o capitão do time, Fábio Luciano, Obina e Léo Moura foram os mais festejados durante o tradicional treinamento recreativo da véspera dos jogos. A mãe de Cuca, Dona Nilde Stival, e sua esposa, Rejane Stival, também estiveram na Gávea para dar apoio ao treinador rubro-negro, que foi um dos destaques do rachão.Para o volante Ibson, o apoio da torcida é sempre muito importante na véspera de uma decisão.-“A nossa torcida é sensacional. Não tem torcida no mundo igual a nossa. Eles compareceram em peso ao treinamento e isso é muito importante, porque anima o pessoal e passa uma confiança boa. Tenho certeza que eles também estarão lá amanhã”.Um dos jogadores mais experientes do atual elenco rubro-negro, o camisa 2 Léo Moura vive a expectativa de mais um decisão pelo Flamengo. Bicampeão carioca em 2007 e 2008 pelo rubro-negro, Léo Moura espera entrar definitivamente para a história do Clube conquistando o tricampeonato.-“É um motivo de orgulho muito grande. Já conquistei dois cariocas e agora posso ganhar mais um. Ser tricampeão com a camisa do Flamengo é um sonho e estou perto de realizar. Vamos enfrentar uma grande equipe, que conta com um grande treinador. Temos que ter bastante atenção. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil, como foi em 2007 e 2008, por isso temos que lutar muito em campo”.Líder e capitão do atual elenco rubro-negro, Fábio Luciano faz a sua última partida na carreira no domingo, contra o Botafogo, na decisão do Campeonato Carioca.O camisa 3 espera encerrar a sua história no futebol conquistando mais um título e entrando de vez para a galeria de ídolos do Flamengo.-“Sabemos da expectativa que todos estão por esse título. Será muito importante para a história do Clube e nós jogadores estamos cientes disso. Será um jogo difícil, muito equilibrado, como foi o duelo entre Flamengo e Botafogo em 2007 e 2008. É um momento importante que o grupo está vivendo e vamos entrar muito motivados para conquistarmos mais um título para o Flamengo”.