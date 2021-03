Mega-Sena sorteia R$ 8 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia, neste sábado (28), R$ 8 milhões. O sorteio acontece às 20h. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até às 19h. . Se aplicado na poupança, o prêmio pode render R$ 56 mil por mês, segundo a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal também sorteia o concurso 918 da Lotomania. O prêmio está estimado em R$ 400 mil.

O segundo maior prêmio do fim de semana é oferecido pela Timemania. O concurso 57, que será sorteado no domingo (29), deve pagar R$ 5,3 milhões para quem acertar as sete dezenas da faixa principal. Se aplicado na poupança, o dinheiro poderia render R$ 36 mil por mês.