Parreira estreia com vitória no Flu: 2 a 1 sobre o Volta Redonda O Fluminense fez uma partida não brilhante, mas o suficiente para vencer na estreia do novo treinador.

Foi nervosa, porém vitoriosa a estreia do técnico Carlos Alberto Parreira no comando do Fluminense. No segundo compromisso tricolor na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a equipe tricolor venceu o Volta Redonda por 2 a 1, nesta quarta-feira (11), no Maracanã.



Os gols do clube das Laranjeiras foram marcados pelos meias Thiago Neves, de falta, e Darío Conca. O zagueiro Júnior Baiano, de cabeça, descontou para os visitantes.



O resultado levou o Tricolor à liderança isolada de momento do Grupo A, com seis pontos em duas rodadas. Caso o Botafogo vença o Vasco nesta próxima quinta-feira, a equipe do técnico Carlos Alberto Parreira consolidará o primeiro lugar. Pelo B, o Voltaço segue com os três pontos conquistados na Taça Rio.



Na próxima rodada da competição, o Fluminense enfrentará o Macaé, às 16h, domingo, também no Maracanã. O compromisso marcará a estreia do atacante Fred, que veio do Lyon, da França. Já o Volta Redonda terá pela frente o Madureira, no sábado, às 20h30, no Estádio da Cidadania.

"Com um bom desempenho, o resultado sempre vai aparecer. Eu não consegui dormir, pois é como se fosse a minha estreia do futebol. Gostei da equipe, faltou alguma coisa, mas não faltou atitude", disse Parreira ainda no campo de jogo.



Dificuldades:

Assim como na suada vitória por 1 a 0 sobre o Mesquita, na rodada passada, quando o Fluminense só conseguiu seu gol nos acréscimos da partida, a equipe tricolor sempre esteve com a bola sob seu domínio na maior parte do primeiro tempo.



No entanto, contra um adversário mais bem posicionado e com uma boa estratégia, foram raras as oportunidades reais de gol criadas para cima do Volta Redonda, que soube explorar com inteligência as saídas rápidas nos contra-ataques.



Enquanto o Fluminense ainda fazia a leitura do oponente, logo aos dois minutos, o atacante Robinho recebeu belo lançamento pela direita, ganhou do zagueiro tricolor na velocidade e fez um verdadeiro Carnaval dentro da área.



Ele, mesmo marcado por dois adversários, balançou na frente de Edcarlos e procurou o canto direito do goleiro Fernando Henrique. A bola desviou na zaga, mas assustou a torcida tricolor.



Sem achar espaços para jogadas pelas laterais, o Tricolor das Laranjeiras passou a arriscar alguns chutes de fora da área. Porém, o Volta Redonda conseguiu anular essa opção ao avançar seus jogadores para um pouco à frente da sua intermediária de defesa.



A primeira jogada perigosa do Fluminense aconteceu aos 18 minutos depois que Thiago Neves recebeu de Everton Santos, mas chutou por cima do gol.



Quando a torcida começou a dar claras manifestações de perda de paciência, o próprio Thiago Neves abriu o marcador. Aos 20 minutos, ele cobrou uma falta pela esquerda, a bola não tocou em ninguém e enganou o goleiro Edinho: 1 a 0.



Pronto, parecia que dali em diante as coisas ficariam mais claras para o Fluminense. Ledo engano. Sete minutos depois, em um escanteio pela esquerda, o Volta Redonda empatou com um gol de cabeça do zagueir Júnior Baiano. Por sorte, logo após Robinho ter acertado uma bola na trave, o Fluminense se salvou de levar a virada porque Róbson Luiz fez falta no jogador tricolor na seqüência da jogada.



Argentino salvador

Na volta para o segundo tempo, já com a torcida pegando no pé do meia argentino Darío Conca, o zagueiro Júnior Baiano quase fez o seu segundo gol na noite.



Aos sete minutos, após cobrança de escanteio pela direita, o defensor voltou a subir mais do que a defesa adversário e acertou uma bela cabeçada. Dessa vez o camisa 1 tricolor conseguiu fazer bela defesa.



A resposta não demorou a sair, e foi da melhor maneira possível. Aos 13, Conca, justamente aquele que mais era vaiado na etapa final, foi o responsável por dar um pouco mais de tranquilidade aos tricolores.



Depois de uma bobeada da defesa do Volta Redonda, Conca arriscou e o goleiro espalmou para o lado. Na volta, Marquinho achou o mesmo Conca bem colocado. O argentino só teve o trabalho de empurrar para o gol.



Com a vantagem no marcador e mais inteiro no segundo tempo, o Fluminense conseguiu encontrar um equilíbrio maior entre as suas ações na defesa e as descidas para o ataque. Maicon, Thiago Neves e Everton Santos ainda tiveram oportunidades claras para matar o jogo, porém, falharam.



Nos minutos finais, talvez amparado pela sorte, o Fluminense ainda escapou de sofrer o empate depois que Robinho e Preto Casagrande perderam dois gols incríveis. O apito final serviu de alívio para os tricolores no Maracanã.



FLUMINENSE 2 x 1 VOLTA REDONDA



Fluminense

Fernando Henrique; Mariano, Edcarlos, Luiz Alberto e João Paulo; Fabinho, Romeu (Diguinho), Darío Conca (Leandro Bomfim) e Marquinho (Maicon); Thiago Neves e Everton Santos.

Técnico: Carlos Alberto Parreira



Volta Redonda

Edinho; Júlio César, Dedé, Júnior Baiano e Arlindo (Preto Casagrande); Andrezinho (Fábio Bala), Paulinho, Fabrício Carvalho e Robson Luiz (Caio); Fernando e Robinho.

Técnico: Ailton Ferraz



Data: 11/03/2009 (quarta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira

Auxiliares: Marcos Antonio Bastos Junior e Michael Correia

Cartões amarelos: Edcarlos (Fluminense); Arlindo e Andrezinho (Volta Redonda)



Gol: Thiago Neves, aos 20 min; Júnior Baiano, aos 26 min do primeiro tempo; Conca, aos 13 min do segundo tempo