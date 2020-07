Merendas das escolas estaduais custam R$ 0,22 centavos por aluno

Nominuto Ana Cristina Araújo, pres. do CAE, alerta para a má gestão das verbas

Chegaram às escolas do Estado, pela União, recursos na ordem de mais de R$ 9 milhões, o que corresponde a 175.820 alunos atendidos. Porém, mesmo com um valor de R$ 0,22 para custear a alimentação dos estudantes, e sem nenhuma contribuição do estado para merenda, muitos diretores perderam os prazos para as compras dos gêneros alimentícios e terminaram sem usar cerca de R$ 1,168 milhões. De acordo com a prestação de contas da CAE, esse dinheiro “sobrou” em caixa.Conforme explicou a presidente do Conselho, Ana Cristina Araújo, além da má gestão financeira da verba da merenda escolar, os mais de 175 mil alunos do estado dependem de uma nutricionista. A alimentação tem sido preparada por voluntários, professores e até diretores, por falta de merendeiras.Na semana passada, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) apontou uma possível perda do repasse financeiro para merenda escolar do Rio Grande do Norte porque o CAE estava com mandato vencido e sem a prestação de contas.Segundo a presidente do Conselho, o mandato de dois anos terminou em dezembro de 2008. Apesar de ter sido realizada uma nova eleição em novembro, só em 21 de fevereiro deste ano foi publicada no Diário Oficial do Estado.“São membros de várias representações: pais, professores, sociedade civil, executivo e legislativo. A Assembleia Legislativa só indicou em fevereiro”, justificou a demora no processo.Desde novembro de 2000 foi criado o Conselho de Alimentação Escolar para fiscalizar a merenda que os alunos estão recebendo, o trabalho feito pelas merendeiras e a verba que o Governo Federal repassa para a Prefeitura e esta destina essa verba para a Merenda Escolar. Esse Conselho é formado por pessoas do poder Legislativo, poder Executivo, pais de alunos, professores e membros da sociedade civil.