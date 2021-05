Feira de construção será realizada em Natal no mês de setembro Organizadores esperam receber 15 mil visitantes em cinco dias de evento.

A meta da 3ª Construir RN, feira que será realizada entre os dias 9 e 13 de setembro, no Centro de Convenções de Natal, é de movimentar R$ 50 milhões em negócios. O objetivo é reunir, em um só local, empresas e bancos que atuem no segmento da construção civil.



Serão erguidos 124 estandes, cada um com 12 metros quadrados, totalizando 1.488 m2. Do total, restam ainda 62 estandes a serem comercializados. Ocimar Damásio, promotor do evento e também do Salão Imobiliário realizado no último mês de março, espera consolidar o evento já em sua terceira edição.