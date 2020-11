Vai uma Peixada à Brasileira?

Fotos: Elpídio Júnior

Peixada à Brasileira

Modo de Preparo:

Serviço

Assim, a pedida para essa época pode ser o tradicional Peixe à Brasileira, que em Natal pode ser encontrado na Peixaria da Comadre, na praia de Areia Preta, aberta para almoço e jantar das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 22h.Proprietária e cozinheira, dona Francisca não sabe dizer a quantidade que coloca de cada ingrediente no caldeirão. Ela põe desordenadamente, mas sabe decorado tudo o que entra na receita que prepara um prato concorrido há muito tempo por natalenses e turistas.Sua experiência na cozinha a faz saber que o ingrediente principal, o filé (ou posta), pode ser de três tipos de peixe: garoupa, cioba ou dourado, e só se une ao resto dos ingredientes quando o caldo de temperos está pronto.O restaurante foi criado em 1940 pela sogra de dona Francisca. “Antes de morrer, ela pediu que desse continuidade ao trabalho", lembrou a filha da atual proprietária, Clara Barros, que também dá sua contribuição no fogão, além de ajudar a servir a clientela.Para acompanhar, arroz branco, batatinha e ovo cozido, seguidos de um pirão de peixe. Quem escolhe o modo de preparo é o cliente. O pirão coberto é feito com camadas de farinha e caldo. Já no pirão mexido, a mistura é fervida. E atenção ao segredo do pirão!"No começo, tem que colocar o caldo frio junto com a farinha, senão empola", garante dona Francisca. Depois, é só ir acrescentando mais do líquido quente até formar uma mistura com aspecto de uma papa meio mole.Há também a opção de pedir um pouco do caldo separado que, apesar de fino, traz todos os sabores do prato. Pimenta e limão são postos à mesa para os que gostam de provocar o paladar.2 postas de garoupa, cioba ou douradoSobras de peixe (cabeça, calda e espinha) para o caldoÁgua2 Tomates1 Cebola grandeCebola seca granulada1 PimentãoColoralCoentroCebolinhaSalFarinha (para o pirão)A receita serve duas pessoas.Coloque as sobras de peixe em uma panela grande junto com os tomates, a cebola e o coentro picados, a cebola seca, a cebolinha, o pimentão cortado em pedaços, um pouco de coloral, água e sal a gosto. Quando a mistura estiver fervendo é hora de separar 150 ml do caldo para iniciar o pirão mexido. Enquanto isto, as postas do peixe podem ser adicionadas à panela. Quando o caldo retirado estiver frio, ponha em outra panela com farinha de mandioca. Misture, ligue o fogo e comece a adicionar mais caldo quente e mexa por até 15 minutos, até chegar a uma textura de papa mole.Peixada da ComadreR. Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, 04, Areia Preta(Por trás do Chaplin)Funcionamento: das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 22h.