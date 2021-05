Sindjorn defende extinção da Lei de Imprensa

, a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte, Nelly Carlos, disse que o Sindicato, bem como a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) defende a extinção da Lei de Imprensa.“É interessante que se enterre a velha lei de imprensa, editada em 1967, época em que ainda vivíamos em regime de ditadura”, reforça.Sobre a obrigatoriedade do diploma, pauta que também está para ser votada no Supremo Tribunal Federal (STF), ela afirma que “não acredito que 11 ministros jogarão no lixo o diploma de 40 mil jornalistas em todo o Brasil”.A pauta sobre a extinção da exigência do diploma de jornalista para exercer a profissão em veículos de comunicação ainda não tem data definida para o julgamento.Nelly Carlos diz que a saída da pauta do diploma da votação da lei de imprensa ocorreu devido ao movimento que aconteceu em todo o Brasil. “A Fenaj está otimista em relação a isso”, declara a presidente do Sindjorn.Em 1º de abril, o julgamento da ação em que o PDT pede a revogação da Lei de Imprensa foi suspenso, e remarcado para 15 de abril.Porém, segundo a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal (STF), por problemas de quorum e pauta, a ação não poderá ser julgada no dia marcado, sendo incluída na pauta do dia 22.