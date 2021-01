América vence Santa Cruz por 2 a 0 Os gols doalvirrubro foram marcados por BIbi e Tele, cobrando pênalti.

O América conseguiu sua primeira vitória no segundo turno do Campeonato Estadual. Jogando fora de casa, no Estádio Iberezão, contra o Santa Cruz, o alvirrubro trouxe para Natal mais três pontos neste domingo (22). Novamente, o nome da partida foi para o jogador Lúcio, responsável por boa parte dos lances de perigo do clube de Natal.



O América abriu o placar aos 28 minutos com Bibi. Em boa jogada pelo meio-campo- Lúcio lançou o jogador que bateu no meio da zaga tricolor. Mesmo após o gol, o clube de Natal continuou buscando ampliar o placar com. Lúcio, aos 33 minutos, perde o que seria o segundo gol do América. Em um rápido contraataque, o jogador tenta surpreender Eridelson, mas o goleiro evita o segundo gol.



A última boa chance do primeiro tempo para o América vem dos pés de Tiago. O jogador chegou em velocidade para cima da zaga tricolor, mas acabou batendo prensado. O América sai com a vitória parcial no primeiro tempo.



Na segunda etapa, os Santa Cruz continua indo pra cima do América buscando o empate. Mas somente aos 31 minutos, surge a boa oportunidade do tricolor. Breno tabela pelo meio, recebe a bola e cruza na área. Binha, em um bom chute, coloca a bola na rede pela lado de fora, arrancando gritos da torcida.



Pelo lado do América, aos 32 minutos, Marcelinho deixa o gramado para a entrada de Alexandre Paulista. Nove minutos mais tarde, Paulista deixa o campo com dores musculares na perna. Diego substitui o jogador e consegue a jogada que fecha o placar para o América.



O jogador entra na área, ganha do zagueiro tricolor,é empurrado pelas costas e sofre pênalti. Teles parte para a cobrança e dá números finais à partida aos 46 minutos do segundo tempo. No Iberezão, Santa Cruz 0 x 2 América. O próximo desafio do alvirrubro é contra o ASSU, no Machadão, na quarta-feira (25), jogo válido pela 5ª rodada.